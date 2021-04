Redacción- Un zoológico en China hace pasar un golden retriever por un león africano.

El diario hogkonés South China Morning Post (SCMP) reportó el curioso caso de un zoológico chino que recibió miles de críticas después de intentar hacer pasar a un perro golden retriever como un león africano.

En un videoclip que ha estado circulando en redes sociales esta semana, se ve a un hombre que se identificó como ‘Tang’ y quien llevó a su hijo a visitar el zoológico Yuanjiashan en Xichang, Sichuan, el sábado.

Ambos quedaron sorprendidos cuando encontraron a un golden retriever en el recinto de leones africanos, a pesar de la señalización que presenta al animal como un felino.

