Villalobos confía en que los buenos resultado vuelvan al fútbol nacional

Redacción – El presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, asegura que decir la palabra fracaso duele tanto, pero ojalá eso pase a ser historia en el fútbol tico.

Villalobos prefiera no llamarle fracaso a los malos resultados cosechados por las diferentes selecciones nacionales en los últimos años, donde solo se han dado traspiés.

Pese a todos los reveces cosechados por la Tricolor, el federativo dice que están trabajando mucho en una mejor plataforma en busca de mejores resultados.

De momento, solo se han dado malos ratos que han generado un mar de críticas de parte de la afición nacional, que pide las cabezas de los jerarcas y entrenadores.

Por esa complicada situación, Villalobos pone pecho a las balas y dice que la vida es retos, por lo que trabaja en conjunto con su equipo para sacar la tarea en pro de La Sele.

Rodolfo Villalobos dice que los últimos fracasos cosechados se dieron por detalles, los cuáles buscarán corregir para que vuelvan hazañas como Egipto 2009 y Brasil 2014.

«No le llamo fracaso, al final uno está en la Federación para mucho más que eso, hay un trabajo integral y yo creo que hemos trabajado muchísimo en una mejor plataforma, que debería de darnos la posibilidad de tener mejores resultados deportivos, lastimosamente no se están dando, eso es lo que hemos estado haciendo.

En la vida uno siempre tiene retos y yo estoy seguro que lo que he hecho ha sido responsablemente y al final, muchas cosas y competiciones nos hemos quedado por pequeños detalles. Un ejemplo es el partido que no nos permitió clasificar al Mundial femenino contra Jamaica, creo que fue un partido totalmente atípico.

Ese partido se vuelve a repetir y quizás de 10 veces, ocho tenemos un resultado positivo. Quedamos fuera de una Mundial Sub-20 en una tanda de penales con Canadá. En el Preolímpico tuvimos la oportunidad durante 45 minutos de conseguir el empate o gane contra Estados Unidos. Lo que quiero decir es que estamos cerca y faltan detalles.

Yo creo que esos detalles es lo que hemos estado conversando con la parte deportiva. Ssos detalles fueron los que contra el País Vasco perdimos. Contra México se generaron buenos comentarios y al minuto 89 perdemos, a veces uno no se explica. Pero debemos revisar, porque decir fracaso duele tanto, pero ojalá pase hacer historia en el fútbol tico y que volvamos a tener éxitos como Egipto 2009 y Brasil 2014″, dijo Villalobos.

El jerarca también dejó claro que no le pasa por la mente renunciar ni mucho menos, ya que no se considera un cobarde y por ello, no dará el brazo a torcer.