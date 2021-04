Sureños son últimos en el certamen nacional

Redacción – El entrenador sureño, Paulo César Wanchope, asegura sentirse frustrado por el mal momento que vive al mando de Municipal de Pérez Zeledón.

Wanchope atraviesa ratos complicados con el cuadro pezetero, que dejó ir un chance de oro para dejar el sótano tras empatar 1-1 ante Grecia en duelo de reposición.

Para el líder de los Guerreros del Sur, hay circunstancias en el deporte que suceden, pero no perdona la falta de compromiso de parte de la mayoría de sus futbolistas.

«Chope» solo rescata el esfuerzo de algunos de sus muchachos, por lo que conversará con su plantel para buscar soluciones a la dura situación que los atormenta.

Paulo César Wanchope dice que va batallar para sacar adelante al club sureño, pero eso sí, revela que tendrá una charla con sus jugadores para evitar el descenso.

«Siento frustración, los partidos anterior no. Pero ahora sí, no es ni tanto por el 1-1. Es por la desazón, es la frustración de que no compitieron ante Grecia, hay circunstancias del fútbol, que no podía hacer un gol, empatar o perder lo que sea, pero un técnico cuando ve que en ciertos tramos del partido o momentos claves, uno quiere que los jugadores compitan.

Algunos que sí lo dan todo, pero en la circunstancia que estamos no pueden ser algunos, deben ser todos. Hay que hablar con los jugadores, tomar decisiones. Había que batallar con todo y esperábamos que nuestra expectativa, que pensábamos que se iba a dar de esta forma y tenía expectativas que algunos jugadores iban a destacar», dijo Paulo César Wanchope.

El timonel cuenta con muy malos números en la institución, ya que a lo largo de 12 juegos, cuentan con un pobre balance de 9 empates, dos derrotas y solo un triunfo.

Esas estadísticas hablan de la desdibujada labor de «Chope», que a falta de cinco fechas para el cierra de la fase regular tiene a Pérez Zeledón último con 17 puntos.