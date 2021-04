Asegura que Tricolor constantemente debe pelear contra Estados Unidos y México, quienes son de los mejores equipos en la rama femenina

Redacción- Carlos Watson salió en defensa de Amelia Valverde y la considera como una «extraordinaria profesional».

El director de selecciones nacionales llenó de elogios a la estratega de La Sele mayor Femenina, a quien le reconoce sus estudios del fútbol a nivel mundial.

Además de su capacidad para ser liderar su cuerpo técnico y encargarse de coordinar el área de selecciones femeninas.

Por su parte, el experimentado técnico costarricense recuerda la dificultad de medirse constantemente ante Estado Unidos y México en esta categoría.

Debido a que estos dos países son considerados como dos grandes representativos nacionales en la rama femenina.

Inclusive el equipo «gringo» ha logrado adjudicarse las últimas dos copas mundiales, tanto en la edición de 2015 en Canadá, como en 2019 en Francia.

«No soy el dominador, el gran conocedor del fútbol femenino, porque ingresé a la federación en enero del año pasado y mes y medio después ya teníamos la problemática que vivimos en la actualidad, pero ese poquito tiempo me ha alcanzado para conocer a una extraordinaria profesional, preocupada por mejorar todos los días, líder absoluta de su cuerpo técnico como coordinadora de las selecciones femeninas, investigadora permanente de qué es lo que ocurre en el mundo del fútbol y por lo poco que he visto, he visto mejoras en las selecciones femeninas, en cuanto al perfil, en cuanto a la técnica, la velocidad del juego, etcétera».

«Nuestras selecciones femeninas y su alta competencia se encuentran con los dos mejores equipos del mundo, sin ninguna duda, he ahí un detalle importante para poder avanzar, no superan a las de nuestra área, superan a las de todo el mundo».

«Con el dominio del perfil ideal de la jugadora costarricense de selecciones nacionales, Amelia lo comprende perfectamente y ha estado en la búsqueda de esa jugadora que pueda acercarse a ese altísimo rendimiento, a ese listón tan alto que está puesto en nuestra área».

«En cuanto a la táctica, lo hemos analizado, las selecciones femeninas tienen exactamente el mismo problema que ocurre con las selecciones masculinas, tiene que trabajar y está trabajando muy intensamente para sobreponerse al pressing, en el análisis del último partido amistoso y eliminatorio olímpico frente a los Estado Unidos, nos avasallaron por pressing, por el balón dividido, aquel balón que pica y no es de nadie, ellas siempre arrancaron y llegaron antes, entonces hay un montón de detalles que ella ha analizado y ha tomado en cuenta que me hace a mí tener grandes esperanzas en el futuro del fútbol femenino».

«Para resumir, si de algo estoy convencido y complacido es del trabajo que está realizando Amelia», aseguró Watson.