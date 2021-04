Redacción. La diputada independiente, Zoila Rosa Volio, solicitó a los diputados que se apruebe lo antes posible el proyecto contra la violencia política contra las mujeres.

«Esto es algo que nos urge, porque nos agreden hasta en este Plenario y yo no me estoy jugando aquí de víctima, porque ese papel no me queda, pero si defendemos una compañera defendamos a todas por igual», destacó.

La Ley contra el acoso y la violencia política contra las mujeres tiene por objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política como práctica discriminatoria por razón de género, que es contraria al ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres.

La propuesta aplicará en los casos de discriminación cuando las mujeres son afiliadas y participan en la estructura, comisiones u órganos a lo interno de los partidos políticos; son aspirantes, pre-candidatas y candidatas a cargos de elección popular; están en el ejercicio de cargos de elección popular; o son aspirantes, candidatas u ocupan cargos o puestos en la estructura de una organización social, sean éstas sindicatos, asociaciones civiles, cooperativas, asociaciones solidaristas y asociaciones de desarrollo comunal.