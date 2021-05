Gamboa es de los pocos centrales zurdos del país

Redacción – El defensor del León, Alexis Gamboa, está muy agradecido con La Liga por la confianza que le han dado y por eso ve como un sueño renovar su contrato.

Gamboa está prestado hasta junio en La Liga, debido que su ficha es del Waasland – Beveren de la primera división de Bélgica, que fue la casa del tico desde 2018.

Su llegada al equipo rojinegro se confirmó a finales del mes de enero, gracias a la gestión de Agustín Lleida, que se cautivó por la calidad del oriundo de Pococí.

Los primeros días en Alajuelense no fueron fáciles, ya que venía de un largo parón de más de un mes sin ver minutos, por lo que tuvo que hacer un esfuerzo en la parte física.

Los trabajos en el CAR ayudaron de gran manera a Gamboa, que conforme pasan las semanas se ve mejor en el León. Inclusive, ha hecho buena química con el plantel.

Todos esos factores han ayudado que el zaguero de perfil zurdo sume un total de 588 minutos en ocho juegos, donde inclusive suma un gol ante Jicaral en la fecha 19.

Lea también: Leonel Moreira pone como prioridad felicidad de su familia para definir su futuro

Esos números han hecho que el defensor se ilusione con una posible renovación, gracias a que se siente muy cómodo en el plantel comandado por Andrés Carevic.

Alexis Gamboa dejó saber su deseo de continuar en La Liga y afirma que sería un sueño seguir en la institución que le dio una mano en su carrera.

«Venía de un parón difícil en Bélgica y ahora me siento bien, he ido retomando ritmo, tratando de retomar los minutos que me da el profe y tratar de ganarme la confianza del grupo, del entrenador que es lo más importante y ahora me siento muy contento, para mí sería muy lindo quedarme, seguir representando esta gran institución.

Como lo es Liga Deportiva Alajuelense y seguir dando lo mejor de mí para aportándole al grupo que es lo importante. Para mí sería un sueño seguir representando a La Liga, una institución que me ha dado la mano, yo seguir respondiendo de buena manera como lo he tratado de hacer estos últimos meses», afirmó Alexis Gamboa.

Agustín Lleida buscará llegar a buen puerto con el Waasland – Beveren, que será el encargado de definir si piden de regreso a Gamboa o lo mantienen prestado en La Liga.

Cabe resaltar, que Alajuelense cuenta con opción de compra por 3 años y medio, pero será la directiva eriza la encargada de definir si hace valer la opción que tienen.