Solís confía en que el Monstruo saque la tarea ante el León

Redacción – El ídolo del Monstruo, Alonso «Mariachi» Solís, considera que si Saprissa logra eliminar al León en las semifinales del campeonato sería la sorpresa del año.

Solís está con la motivación para el duelo de vuelta de las semifinales, donde los morados anhelan con eliminar a Alajuelense en el Morera Soto.

Los morados llegan a este crucial compromiso con un leve ventaja de 4-3, luego de la ida realizada en San Juan de Tibás, donde el León dejó mucho que desear.

Para el «Mariachi» Solís, la escuadra morada debe sacar a relucir la frase «poder y orgullo», que han identificado al Deportivo Saprissa a lo largo de los años.

Incluso, el recordado ex-delantero del Monstruo dice que morado de corazón, siempre va confiar en su equipo, por lo que no destiñe sus colores alusivos a la institución.

Alonso Solís habló con ESPN Costa Rica y afirma que en caso de que eliminen a La Liga sería la sorpresa del año, lo cuál les daría confianza para la final del Clausura 2021.

«Sería la sorpresa del año, segundo le daría mucha confianza para la final, creo que sería muy importante para el Saprissa, sería algo muy fuerte emocionalmente, estaría a tope y volvería a ser in equipo con protagonismo. Una frase que dije en el 2012, cuando las cosas no están bien, las cosas se vienen abajo, para mi como morado de corazón, el morado de verdad no destiñe, por más que esté oscuro, que lo veo muy difícil, yo voy a apoyarlos siempre al mil, hasta que termine el partido, los morados deberían así apoyar», afirmó Alonso Solís a ESPN Costa Rica.

Aunque Solís mantiene su fe intacta para la vuelta, la tarea de los tibaseños no será nada sencilla, ya que deberán sacar la casta ante la «Súper Liga», que a lo largo del torneo no conoce la derrota en La Catedral rojinegra.