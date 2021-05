Carevic confía en revertir la serie en Alajuela

Redacción – El técnico manudo, Andrés Carevic, deja claro que no es importante el invicto que perdió el León, debido que lo más valioso es pasar la serie de semifinales.

Carevic destacó el trabajo de sus jugadores, pese a la caída por 4-3 en la ida de la llave ante Saprissa y de esa manera dejar atrás el invicto que tenían de 22 partidos.

Los errores cometidos por los erizos disgustaron al sudamericano, que le pidió garra a sus jugadores, que respondieron anotando tres goles, lo cuáles los tienen vivos.

Para el timonel rojinegro, perder ese extenso invicto que sostenían no es importante, ya que ahora su prioridad es sacar la tarea en casa para lograr clasificar.

Andrés Carevic habló en conferencia de prensa y señala que la misión del plantel es sacar el resultado en la vuelta, con el fin de seguir peleando la copa del fútbol nacional.

«No es importante el invicto, lo importante es pasar la serie de los 180 minutos, replantearse, nunca le dimos importancia, veníamos invictos pero eso no te garantizaba nada. No me importa el invicto, si no lo que importa es pasar la serie para buscar el campeonato», afirmó Carevic.

Los manudos siguen con la fe intacta en la serie ante Saprissa, ya que con un marcador de 1-0 les vasta para clasificar, debido a los goles de visitantes que marcaron.

El duelo de vuelta de leones y tibaseños será el próximo miércoles 19 de mayo a las 9:00 de la noche en el Estadio Alejandro Morera Soto.