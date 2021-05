Lassiter entró como variante en la etapa complementaria

Redacción- El delantero costarricense sigue sin brillar como legionario en la MLS, donde cumple rol de suplente en las alineaciones del Houston Dynamo, que esta noche cosechó una nueva derrota 3-2 ante el Kansas City.

La MLS desde hace varios años se ha vuelto el destino favorito de los futbolistas costarricenses para dar su salto como legionarios.

Tal es el caso del delantero Ariel Lassiter, que después de realizar buenas campañas vistiendo la camiseta de Liga Deportiva Alajuelense despertó los intereses de clubes estadounidenses.

The XI ready in KC tonight@MattressMakers | #HoldItDown — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) May 29, 2021

Siendo finalmente el Houston Dynamo el equipo que se se hizo de los servicios del costarricense en busca de convertirlo en una estrella en la escuadra.

Sin embargo, el desempeño del atacante no ha sido el esperado y desde su llegada ha estado en pocas ocasiones siendo parte del once estelar y relegado a la banca de suplentes donde en muchos juegos no ha disputado minutos.

En el juego más reciente del Houston Dynamo, el tico se quedó a la espera de poder contar con la confianza del técnico y entrar como variante en el partido frente al Sporting Kansas City.

Lassiter entró al enfrentamiento al minuto 67, cuando el marcador del encuentro se encontraba 3-1 a favor de la escuadra de Kansas, por lo que el costarricense cargó sobre sus hombros la responsabilidad de marcar diferencia y lograr darle vuelta al compromiso.

Pero el delantero nacional no logró marcar diferencia y pasó desapercibido en el terreno de juego, lo cual ocasionó grandes cuestionamientos por el poco dinamismo que aportó Lassiter.

Finalmente, la escuadra naranja logró descontar 3-2 al minuto 90+4 por intermedio de una anotación Maximiliano Urruti, donde el tico no tuvo participación.

Otros ticos en la MLS:

Joseph Mora fue titular con el DC United y disputó 46 minutos en el compromiso donde su escuadra salió victoriosa con un marcador de 0-3 en la visita al Inter Miami.

Francisco Calvo portó la banda de capitán durante los 90 minutos en el juego donde el Chicago Fire cosechó una nueva derrota 0-1 ante Club de Foot Montreal.

Giancarlo González volvió a formar parte de la convocatoria de Los Angeles Galaxy tras recuperar de su lesión, sin embargo, no disputó minutos en la victoria 1-0 de su equipo ante el San José Earthquakes.