Ruiz dio la cara ante la prensa

Redacción – El capitán manudo, Bryan Ruiz, dio la cara tras el fracaso del León y señala que la próxima temporada volverán más fuertes, tras la eliminación contra Saprissa.

Ruiz fue el encargado de hablar al final del partido con FUTV, donde se lamentó de gran manera por el empate de 2-2, que dejó eliminado a La Liga con global de 5-6.

En el juego de vuelta, el volante de 35 años estuvo en el ojo del huracán tras fallar un penal al minuto 43, que tapó de forma sensacional Aarón Cruz.

Ese fallo sacó del partido en la parte mental al capitán erizo, que no fue igual en el partido pese a que sus compañeros le dieron ánimos en el medio tiempo.

Además, su error terminó pesando en el resultado, lo cuál hace que el liguismo lo crucificara en las diferentes redes sociales, donde le tiraron con todo.

Bryan Ruiz afirma que esa eliminación ante Saprissa es una de las más difíciles que ha vivido, por lo que avisa que volverá más fuerte el torneo venidero.

«Cualquier jugador puede tener un partido irregular, malo y hoy siento que después de fallar el penal, el equipo siguió. Entonces yo les dije en el camerino, me apoyaron y yo les dije que eso no me iba sacar del partido, seguir y anotar dos goles, lo que hicimos. Al final nos meten el empate, pero es parte del fútbol y hay que seguir adelante.

Dentro de todos los años que he estado he tenido momentos buenos y malos, ahora me toca sufrir un momento complicado, pero vamos a volver y lo más fuertes para la próxima temporada. Es muy duro porque el equipo hizo una temporada regular espectacular», afirmó Bryan Ruiz a FUTV.

La afición de Alajuelense no solo crítica con todo a Ruiz, ya que también con Leonel Moreira le tiraron con todo por su expulsión infantil desde el minuto 23.

Sin dudas, que lo de La Liga es un fracaso mayúsculo, debido que cerraron la fase regular como líder e invictos, pero en semifinales quedaron eliminados ante el odiado rival.