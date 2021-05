Carevic deja atrás el invicto erizo

Redacción – El técnico argentino del León, Andrés Carevic, afirma que en el camerino manudo no piensa en el invicto y lo que tienen en mente es salir campeones.

Carevic deja de lado el olvido el invicto rojinegro a lo largo de la fase regular, donde sumaron 14 victorias y ocho empates para así contabilizar 50 pintos.

Aunque esos números hablan muy bien del León, el timonel afirma que eso pasa a segundo plano, debido que la misión del grupo es lograr el bicampeonato.

Para ello, los manudos toman con mucha seriedad la semifinal ante Saprissa, que logró su clasificación tras pasar en el cuarto lugar con 29 unidades.

La añeja rivalidad entre ambos hace que en Alajuelense respeten a los comandados por Mauricio Wright, que buscará darle la pelea al «Súper León».

Andrés Carevic habló en conferencia de prensa y deja claro que el tema de invicto junto a las grandes estadísticas no lo desvelan, ya que su misión es alistar la fase final.

«Nosotros no pensamos en el invicto, pensamos en salir campeones. Entonces lo más importante es poder obtener un nuevo título, entonces el invicto se ha dado por el gran trabajo que han hecho los jugadores, la institución y todo.

Pero bueno no me baso en estadísticas, ni si son invictos o no, me baso en que hay que preparar buen el partido del domingo y que hay que ir partido a partido a partido para poder obtener un nuevo título», afirmó Carevic.

Los manudos visitarán al Monstruo este próximo domingo 16 de mayo a las 9:30 de la noche en La Cueva, que será testigo del primer enfrentamiento de la serie.