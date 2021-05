Díaz dejó un legado imborrable en el Cartaginés

Redacción – El arquero argentino, Carlos Alberto Díaz, se declara un completo fanático del Cartaginés y pese no haber nacido en la provincia se siente cédula tres.

Díaz sigue activo a sus 46 años vistiendo la camisa de Puntarenas FC, donde vive gran momento en la portería porteña, de la cuál se ha adueñado con su calidad.

Su buena condición física y ganas de mantenerse al máximo nivel, han hecho que «El Superman» sea el jugador más longevo de la final de segunda división.

Pero en medio de la preparación para la serie entre Guanacasteca vs PFC, el arquero próximo a cumplir 47 años el 15 de mayo, no olvida su gran amor: Cartaginés.

«Superman» dejó un legado imborrable en el cuadro de la Vieja Metrópoli, donde jugó desde en dos etapas: 2003 al 2006 y del 2009 al 2010.

En esos períodos por la institución, el arquero se ganó el cariño de la fiel afición brumosa, que recuerda bien al argentino, que a base de buenas presentación brilló.

Pero su paso en la institución no fue en vano, ya que está en la historia de Cartaginés porque es el segundo extranjero con más juegos y el primer guardameta foráneo del club.

Esas proezas llenan de orgullo a Díaz, que no pierde la fe de ver a su amada institución como monarca nacional. «Superman» y su familia viven en Cartago desde hace 19 años.

Aunque eso sí, el portero pasa ahora su tiempo en Puntarenas, donde vive en un hotel que patrocina al PFC, pero eso no le ha quitado su amor por la ciudad de las brumas.

Carlos Díaz conversó con AMPrensa.com y afirma que mucha gente cuando lo ve jugar en cualquier parte del país, todavía lo recuerdan por su paso por el cuadro blanquiazul.

«Yo siempre lo he dicho, soy un completo fanático del Cartaginés y me siento cédula tres, siempre digo lo mismo. Vivo en Cartago desde hace 19 años, el cariño de la gente ha sido eternamente, soy el primer arquero extranjero en la historia del club.

Soy el segundo extranjero en la historia del club que más jugó y por nueve partidos que no me dejaron cumplir, porque no me dejaron porque los pedí, no soy el que más jugó en la historia del club. Viví momentos importantes con la institución y cariño sigue intacto.

A donde voy o cualquier parte del país, la gente dice que ahí viene el arquero de Cartago, eso me llena de emoción y la gente me identifica así. Soy parte de la historia del Cartaginés y el club parte de mi vida, soy fanático del club», afirmó Díaz a AMPrensa.com.

El argentino espera que cuando se retire de las canchas se abran las puertas del Cartaginés, ya que no esconde su deseo que volver a la institución en el futuro.