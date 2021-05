Díaz inició su carrera en 1993 en Argentina

Redacción – El interminable arquero argentino, Carlos «Superman» Díaz, afirma que toma las críticas por su edad como frustración de parte de las personas.

Con 46 años, Díaz vive gran momento vistiendo los colores del Puntarenas FC, donde se ha convertido en punto alto del club, gracias a sus grandes reflejos y rodaje.

Su calidad se mantiene intacta conforme pasa el tiempo y disputar una nueva final lo motiva demasiado al «ché», por lo que espera que el PFC saque la serie ante Guanacasteca.

Su cumpleaños número 47 está muy cerca, ya que celebrara un año más de vida el próximo 15 de mayo, precisamente un día antes de la final de vuelta del Clausura 2021.

La afición porteña confía en la calidad del arquero sudamericano, que vive su segunda etapa en el cuadro naranja y negro, que anhela con volver a la división de honor.

Díaz sabe muy bien que por su edad lo critican con todo, por lo que a lo largo del torneo se ha enfocado en no leer, escuchar y no prestar atención a lo que dice la gente.

Díaz Inclusive, afirma que en ocasiones se da a la tarea en redes sociales de ver las personas que lo critican, muchos son gente menor que él y pesan 120 kilos o más.

Carlos Díaz habló con AMPrensa.com y contó que toma cuestionamientos por su edad vienen en su mayoría de personas que se siente frustradas al verlo a él al máximo nivel.

«Sinceramente yo no leo, no escucho y no tomo en cuenta la opinión de la gente, porque no vivo de eso. Yo vivo de mi trabajo y de lo que pueda rendir. Yo tomo las críticas por mi edad como frustración de las personas, a veces me tomó el trabajo de mirar el perfil de quién escribe, veo gente de 30 o 35 años que pesan 120 kilos.

Me imagino nunca hicieron deporte en su vida y quisieran estar en mi lugar y al no poder, no entienden como un tipo de 46 años puede estar entrenando y compitiendo profesionalmente, la frustración hace que escriban cualquier vulgaridad, pero sinceramente me tiene sin cuidado, porque mi idea es seguir jugando y ojalá pueda llegar a los 50 años», afirmó Carlos Díaz a AMPrensa.com.

«Superman» será clave a lo largo de la serie entre porteños y guanacastecos, que tendrá su primer round el próximo domingo 9 de mayo a las 11:00 am en el Estadio Chorotega de Nicoya.

Los Tiburones están obligados a ser campeones del Clausura 2021 para forzar a una Gran Final por el Ascenso contra ADG, que salió monarca en el Apertura.