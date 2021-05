Díaz sueña con ascender con Puntarenas

Redacción – El veterano portero argentino, Carlos Alberto Díaz, asegura que ve lejos su retiro del fútbol, debido que su idea principal es seguir jugando hasta los 50 años.

A sus 46 años, Díaz vive gran momento vistiendo los colores del club chuchequero, donde se ha convertido en uno de los referentes del club, gracias a sus gran rodaje.

Su calidad se mantiene intacta conforme pasan los años y disputar una nueva final lo motiva demasiado, por lo que espera que el PFC saque la tarea ante Guanacasteca.

Su cumpleaños número 47 está muy cerca, ya que celebrara un año más de vida el próximo 15 de mayo, precisamente un día antes de la final de vuelta del certamen.

Es por ello, que el «Superman» espera festejar su cumpleaños con el campeonato, por lo que le pide a Dios la guía necesaria para ser vital en la serie.

Pero mantenerse tanto tiempo no es sencillo, por eso la disciplina del argentino es digna de admirar, debido que la misma es la responsable que tenga más 22 años de carrera.

Lo cuál habla muy bien del buen estado físico que mantiene el cancerbero nacido en 1974, que entrena con arqueros de 18 y 20 años que se cansan primero, según Díaz.

Inclusive, cuando no está entrenando se va para el gimnasio hacer horas extras, lo cuál lo ha convertido en un ejemplo a seguir para los jóvenes.

Todo esto habla que su gran rendimiento bajo palos no es casualidad, ya que hay todo un proceso de esfuerzo y disciplina que ha hecho que todavía lo sigan contratando.

Esta final contra ADG hace que Díaz haga historia en segunda, debido que es el primer futbolista que juega dos finales en una misma temporada en la categoría de plata.

En el Apertura 2020 vio acción con Puerto Golfito ante la misma ADG. Carlos Díaz conversó con AMPrensa.com y contó parte de sus secretos para continuar activo.

«Un día de la final de vuelta cumpliré 47, así que espero que Dios me regale el campeonato sería el regalo ideal. El cuidado día a día, amor a la profesión siempre lo digo, me levantó temprano y me dedico hacer horas extras todo el tiempo, si el entreno es a las 7:00 am el despertador no me suena porque a las 5:30 am ya estoy deseando que sea la hora para irme, trato de ser el primero en llegar y el último en irme.

En hacer extras, cuando no estoy entrenando estoy en el gimnasio metido trabajando y entreno con chicos de 18 o 20 años, que lo que digo es que se cansan primero que yo, ósea que el físico todavía me da bien. El fútbol es de rendimiento e independientemente que la gente que dice que uno es un viejo, que uno está para irse y en el fútbol nadie está para nadie, cuando aparece alguien y merece jugar lo ponen.

Si todavía a uno lo ponen y lo contratan es porque está dando rendimiento, mientras tenga salud y espero extender lo más que pueda mi carrera. Veo lejos mi retiro, mi idea es seguir jugando hasta los 50 años», afirmó Carlos Alberto Díaz a AMPrensa.com.

Roberto Wong, técnico del PFC, considera a Díaz como un gran líder en el plantel, gracias a su extraordinaria carrera es un factor positivo en la nómina.

Los Tiburones están obligados a ser campeones del Clausura 2021 para forzar a una Gran Final por el Ascenso contra ADG, que salió monarca en el Apertura.