Malas decisiones hicieron que promesa de Gamboa se esfumara

Redacción – El presidente de la Tromba del Caribe, Celso Gamboa, pasó de prometer el título a guardar silencio ante grave crisis de Limón FC.

Desde la llegada del empresario como patrocinador del equipo limonense, el club ha tenido grandes avances en su estructura futbolística y administrativa.

Pero Gamboa causó revuelo a finales de diciembre del 2020, cuando dijo que la copa de Alajuelense tenía que esperar, porque el club verdiblanco iba por su primer título.

«Hay dos temas y yo se lo decía a Fernando Ocampo un día de estos, la 31 va a tener que esperar. Limón está apuntando a cosas muy grandes, está apuntando a un proyecto que el no ser campeones es fallar», dijo Gamboa en aquella oportunidad.

Eso generó gran cantidad de cuestionamientos hacia el jerarca, que cada vez que podía dejaba claro que iban a romper paradigmas y que el miedo les iba tener terror.

Todo ese tipo de declaraciones ante el fichaje de jugadores como Mynor Escoe, John Vizcaíno, Esteban Alvarado, Marcelo Ruiz y entre otros más.

Sin dudas, la llegada que más llamó la atención fue la de Alvarado. Incluso, el mandamás reveló que de los salarios más caros que pagaban en el club era de ₡1 millón 200 mil y al parecer, ese era el del arquero. .

Iniciaron el torneo con Luis Fernando Fallas como técnico, pero una polémica fiesta en casa de Gamboa donde participó Roy Smith, Johnny Gordon y Esteban Alvarado, generó que el estratega dejara el banquillo verdiblanco en enero.

Esa situación generó gran polémica, pese a ello la directiva anunció la contratación de Daniel Casas, quién hizo lo que pudo con el plantel con limitaciones.

La gestión de Casas fue bastante desdibujada y el 2 de mayo fue despedido tras la fecha 21, dejando el plantel en el último lugar con 21 puntos.

En la última fecha de la fase regular, Ricardo Allen se sentó en la silla caliente y no pudo evitar el traspié ante Herediano, que sentenció a Limón a la liguilla del no descenso.

Durante todo este tiempo, donde la Tromba se hundía desapareció Gamboa y no volvió a salir a la palestra pública para decir declaraciones alejadas de la realidad.

La última ocasión que se vio al presidente caribeño hablar algo del club, fue a inicios de mayo cuando el estadio Juan Gobán fue víctima de actos de vandálicos.

Desde ahí, no se ha vuelto a ver ante los medios de comunicación el presidente, que en sus redes sociales si mantiene presencia, pero ante la prensa se ha alejado.

Ahora Limón sucumbió por 0-1 ante Sporting en la ida de la liguilla del no descenso, lo cuál lo sentencia a buscar la hazaña en Rohrmoser, si no quieren caer al infierno de la segunda división, a la cuál Gamboa y su directiva no quieren llegar.