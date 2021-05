Fueron donadas por la Asociación pro hospital de Guápiles, grupo Colono y Municipalidad de Pococí.

Redacción-Diversos sectores se unieron para enviar un camión con 21 camas equipadas para la atención de la pandemia del Hospital de Guápiles.

La donación la realizó la Asociación para el continuo desarrollo del hospital de Guápiles, el grupo Colono y la Municipalidad de Pococí

De las 21 camas que donó la comunidad 14 son eléctricas y 7 hidráulicas. Eso sí, cada una incluye monitores cardiacos no invasivos, aspiradores y mesas puente para que los pacientes coman, muebles que llegarán en estos días.

“Es un orgullo comunicar que la comunidad le está diciendo sí al hospital de Guápiles. La empresa privada, el Gobierno Local y la Asociación, que busca siempre mejorar nuestro hospital, pensaron en los pacientes, en los funcionarios de nuestro centro médico y aumentar así nuestra capacidad de respuesta ante la emergencia que vivimos. Nos han informado que son 21 camas y aunque de momento nos llegaron 12 el acto de amor y compromiso comunitario es mucho” expresó la doctora Ileana Musa Mirabal, directora del centro médico.

El doctor Rafael Arias, asistente de la dirección del hospital de Guápiles, dijo que solo las camas cuestan 74 millones de colones.

Sin embargo, enfatizó en que la donación no tiene precio porque hay un valor sentimental que no se puede cuantificar y que los monitores, mesas y aspiradores no están incluidos en los 74 millones de colones y que el equipo restante de entregar llegará en las próximas semanas.

El hospital de Guápiles tiene una población adscrita de 180 mil habitantes.