Redacción. El diputado liberacionista, Luis Fernando Chacón, criticó fuertemente el aumento que se quiere otorgar a los congresistas de aproximadamente 48 mil colones por mes.

«He asegurado con vehemencia que estoy en contra de las goyerías y de los abusos salariales en los cargos públicos, ustedes han sido testigos. Este Diputado rechaza categóricamente un aumento en su salario. Costa Rica vive momentos atípicos y difíciles. No es momento para ello», destacó.

Agregó que durante la discusión de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobaron congelar el salario por dos años, y ese tiempo ya venció.

Así las cosas, voy a estar apoyando e impulsando esfuerzos para que este aumento no se aplique.

El salario bruto de cada legislador, sin las rebajas de ley, quedará en cuatro millones y con las rebajas pierden como un millón, por lo que, ganan como ¢3 millones.

También, renunciaron al aumento de salario, Franggi Nicolás y Wagner Villegas, mediante oficio.

«Al igual que hace dos años, renunciaré a cualquier aumento de salario. Por esta razón, he presentado un oficio al Departamento Financiero del Congreso, para que no se me aplique el aumento salarial anual previsto para mayo, ni ningún otro aumento, estaré además firmando un proyecto de ley que congela las dietas de los diputados», concluyó Nicolás.