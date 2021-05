Redacción- Para los que no acepten las nuevas condiciones de privacidad, sepa que en cualquier momento WhatsApp les limitará su funcionalidad y, por tanto, les restringirá el envío y la recepción de mensajes, así como el acceso al historial de los chats.

Los usuarios que no acepten las nuevas políticas de WhatsApp quedarán registrados como cuentas inactivas y solo les permitirá durante algunas semanas recibir llamadas de sus contactos, hasta que finalmente esto también será restringido.

LEA TAMBIEN: (Vídeo) Randall Salazar llora al regresar a Buen Día tras superar una meningitis

¿Qué busca WhatsApp con esta nueva política?

En realidad, lo que la plataforma desea es acceder a los metadatos (o sea datos que describen otros datos) del usuario para establecer un perfil como consumidor digital y utilizarlo para el envío de información, publicidad u ofertas que le puedan resultar afines, pues recordemos que esta información se vincula con las otras plataformas de Instagram y Facebook”, comentó Ariel Ramos, profesor de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Computación de la Universidad Fidélitas.

El llamado que hacemos es a tener una mayor conciencia sobre valor de la información personal que usted comparte con terceros, independientemente que use WhatsApp o decida migrar a Signal, Telegram u otra aplicación, pues la información se obtiene desde el dispositivo que se esté usando y no necesariamente desde los mensajes que se envíen”, agregó Ramos.

Debido a lo mencionado anteriormente, el teléfono o la computadora son una memoria histórica de todo lo que hacemos a través de él, ya sea por medio de los correos, mensajes de texto, nombres, fotos, videos, contactos, y, si tenía una aplicación activada de georreferenciación, también sabrán la ubicación y el historial de a dónde nos hemos movilizado.

Ahora bien, tome en cuenta que las otras aplicaciones a donde están migrando millones de usuarios, también son gratis, y nada garantiza que al final del camino se presente esta misma situación, porque el uso de la información que muchas veces no consideramos valiosa para nosotros lo es para otros.

¿Leerán ellos el contenido de los mensajes?

“El usuario no debería preocuparse por el contenido de sus mensajes, pues, según la plataforma, los mensajes seguirán cifrados. Esto quiere decir que la información se encuentra bajo algún tipo de conversión, normalmente conocida como encriptación, para que no puedan ser leídos por terceras personas que no están invitadas explícitamente en la comunicación.

Algunos consejos: