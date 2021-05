Díaz fue el último tico en jugar en la Bundesliga

Redacción- Consejos de Junior Díaz llevaron a Cristian Gamboa a vivir histórico ascenso con el VFL Bochum a la Bundesliga.

El lateral costarricense logró colocar su nombre en letras doradas dentro del VFL Bochum al lograr ascender a la máxima categoría del fútbol alemán.

Gamboa cumplió con un gran papel durante la temporada, logrando sumar un total de 2817 minutos distribuidos en 29 juegos. El tico solo se perdió de cinco juegos en el torneo dos por acumulación de amarillas y tres por una lesión muscular.

Uno de los jugadores que han externado el orgullo por lo que ha logrado Gamboa es Junior Díaz, quien habló días atrás con AMPrensa.com y externó los consejos que le brindó al lateral para que su estadía en Alemania fuera de ensueño.

«La verdad que primero muy orgullo y feliz por Gamboa, lo conozco, es amigo mío y la verdad que cuando iba para allá me llamaron y me consultaron por él, también di las recomendaciones, eso yo siento que para él es muy importante. La segunda división de Alemania es competitiva, yo pude jugar un año allá, es duro y no es fácil.

Gamboa llegó a un equipo histórico en Alemania y el Bochum tal vez hace muchos años atrás tenía un campo fijo en la Bundesliga, sé que para ellos, va ser una historia muy muy grande, saber que un tico está ahí es importante.

Personeros del Bochum me preguntaron las características de él y después me llamó Gamboa por la estructura, equipo y que se hablaba de ese equipo allá en Alemania y yo le dije que era un equipo con mucha historia, que es una ciudad tranquila y que así tomara la decisión de ir, por dicha le ha ido bien», había contado Díaz a AMPrensa.com.

Por lo que el ascenso del tico, se significa que jugará en la primera división con un club lleno de historia y que hasta hace diez años era de las escuadras más constantes en el fútbol alemán.

De esta manera Costa Rica volverá a tener un representante en la máxima categoría de Alemania seis años después, luego de la salida de Junior Díaz del SV Darmstadt.