Redacción- El vecino de Tibás, Daniel Corrales, fue el primer participante que abandonó la competencia de «Nace una Estrella».

El primer lugar lo obtuvo Priscila Díaz y en cuanto a los niños , Sarita se colocó en primera fila, la próxima semana habrá una eliminación en esta última categoría.

La gala además contó con la participación de Marta Fonseca y Bernal Villegas, quienes interpretaron los temas que los llevaron al éxito en sus años como Suite Doble.

Sobre la competencia; a partir de esta semana los fans podrán votar por su cantante favorito en Teletica.com.

La próxima semana los participantes interpretarán los temas: Maya Jolie, El Vencedor: Mocedades; Sarita , No te pido flores : Fanny Lu; Ariel Darío , Granada: Agustín Lara; Kiara Shantall , Bidi Bidi bom bom : Selena Quintanilla; Juanis , Que canten los niños : Juana.

Priscila , Mi mayor venganza: La India; Fiorella , Pa ti no estoy : Rossana; Sofia , Perdón : HA –ASH; Franciny , Que bello : Kiara; Leo Jara , Y tú : Claudio Baglioni; Ale Vargas, Entre dos tierras: Heroes del silencio; Zorán , Laura no está . Nek; Jose Daniel , Vida Loca : Francisco Céspedes y Kike , Algo de mi: Camilo Sesto.