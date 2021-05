Club de Gamboa es líder de la Bundesliga 2 con 60D+a puntos

Redacción – El veterano defensor nacional, Junior Díaz, recomendó a Cristian Gamboa en Alemania y hoy está orgulloso de verlo cerca del ascenso a la Bundesliga.

Díaz reveló que cuando Gamboa tenía la opción de irse al VFL Bochum, personeros del club se comunicaron con el jugador de La liga, que dio las características de Gamboa.

Con una las recomendaciones que dio Díaz, la escuadra teutona se convenció de fichar al lateral derecho tico, que también habló con Junior para pedirle referencias del club.

Ese papel de intermediario lo cumplió muy bien Díaz, que es muy respetado en Alemania por su pasos por el Mainz 05, SV Darmstadt 98 y Würzburger Kickers.

Para el defensor erizo, ver a Gamboa en un equipo histórico teutón lo emociona, porque el VFL Bochum no es club cualquiera, ya que cuenta con 173 años de fundación.

La escuadra blanquiazul está a un paso de volver a la Bundesliga, la cuál no militan desde la temporada 2009/ 2010, por lo que la ilusión de Cristian y compañía es mucha.

Junior Díaz conversó con AMPrensa.com y relató que le dio recomendaciones de Gamboa a personeros del Bochum, por lo que está orgulloso de ver al lateral en gran nivel.

«La verdad que primero muy orgullo y feliz por Gamboa, lo conozco, es amigo mío y la verdad que cuando iba para allá me llamaron y me consultaron por él, también di las recomendaciones, eso yo siento que para él es muy importante. La segunda división de Alemania es competitiva, yo pude jugar un año allá, es duro y no es fácil.

Gamboa llegó a un equipo histórico en Alemania y el Bochum tal vez hace muchos años atrás tenía un campo fijo en la Bundesliga, pero descendió desde hace más de 10 años y le ha costado, pero ahora está a las puertas de subir y sé que para ellos, va ser una historia muy muy grande, saber que un tico está ahí es importante.

Sé que puede lograr el ascenso a la Bundesliga, que ahí ya es el top y ojalá lo pueda lograr, por lo menos estoy orgullo de Cristian. Personeros del Bochum me preguntaron las características de él y después me llamó Gamboa por la estructura, equipo y que se hablaba de ese equipo allá en Alemania y yo le dije que era un equipo con mucha historia, que es una ciudad tranquila y que así tomara la decisión de ir, por dicha le ha ido bien», afirmó Junior Díaz a AMPrensa.com.

Bochum es líder de la Bundesliga 2 con 60 puntos en 31 jornadas, lo que los tiene a un paso del ascenso, donde el tico ha visto acción en un total 2546 minutos en 29 juegos.

A falta de tres jornadas para la finalización de la temporada, la escuadra del nacional le saca tres puntos al segundo lugar, Greuther Furth.