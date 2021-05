Redacción. La diputada de Restauración Nacional, Floria Segreda, lamentó que el Ministerio de Educación Pública tardará tanto en tomar la decisión de suspender las clases presenciales.

Segreda manifestó: “Desde enero he sido enfática en este tema, volver a la presencialidad era un riesgo altísimo para la población estudiantil, para el personal docente y para sus familias y así se los hice saber a todos los involucrados en la toma de decisiones y no pasó nada”.

Esta mañana el Ministerio se Educación Pública anunció la suspensión del curso lectivo desde el 24 de mayo hasta el 12 de julio, incluidas las vacaciones de medio periodo.

La diputada argumentó: “Es reprochable que se tome esta decisión cuando ya tenemos el agua al cuello y es otra muestra de la mala planificación de este gobierno que como ya lo he mencionado todo lo hace a golpe de tambor”.

Segreda espera que durante ese tiempo se aproveche para vacunar a todos los docentes que aún no hayan sido inmunizados, tal y como lo pidió el MEP en respuesta a una gestión de la legisladora.

“Me siento satisfecha con la medida, pero no es posible que el gobierno de Carlos Alvarado siga improvisando”, finalizó la diputada.