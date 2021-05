«Yo estuve encargado de recibirla en el salón de maternidad, realizar toda la historia clínica y examen físico, mandarle los laboratorios y coordinar con el quirófano para tener todo el papeleo listo y la sala de operaciones reservadas para ella. Asistí en la cesárea y le di la bienvenida a este mundo. Aún así, Daniel Salas , Caja Costarricense de Seguro Social Ministerio de Salud afirman que yo no soy indispensable y según el Ministro de salud, yo no toco a los pacientes y no estoy en la primera línea de atención, razón por la cual se me niega prioritariamente la vacuna contra el COVID-19 y me retiran del hospital», destacó.