Redacción– Tras realizarse la final del concurso Miss Universo 2021, empezaron a salir los infaltables «memes».

Durante la ceremonia de coronación, los usuarios en redes sociales no demoraron en dejar ver su humor con creativos memes.

La guapa Miss México, Andrea Meza, se llevó la corona de la edición número 69 de Miss Universo, el certamen se realizó en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino – Hollywood, FL, Florida, Estados Unidos.

La ceremonia fue presentada por el actor Mario López y la Miss Universo 2012, Olivia Culpo.

Se debe resaltar que la tica Ivonne Cerdas logró entrar al top 10.

Es importante mencionar que la organización de Miss Universo volvió al formato original, es decir, se eligió Top 21, Top 10 y Top 5.

Estos son algunos de los memes:

I’m sorry but Peru most definitely deserved that crown, I said what I said #MissUniverse pic.twitter.com/yk7j4wjdlw

— 𝖗𝖊𝖟𝖛𝖞𝖑𝖎𝖈𝖎𝖔𝖚𝖘 (@KarimRatool) May 17, 2021