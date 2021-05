Ibérico cataloga de emocionante su llegada al Saprissa

Redacción – Ángel Luis Catalina mostró su felicidad por llegar a la gerencia del Saprissa, club que cataloga como el más importante de Centroamérica en Europa.

El nuevo gerente deportivo morado reveló que su primer contacto con el Monstruo, se dio gracias a un conocido que se llama, Andrés Fernández, quién conoce bien la región.

Fernández fue quién puso en contacto a Catalina con Gustavo Chinchilla, gerente general del cuadro morado. Desde ahí, empezaron a darse los contactos.

Cuando se enteró de la posibilidad de llegar a Saprissa se ilusionó, debido que conoce bien la grandeza de la institución más ganadora de Costa Rica.

Además, que en Europa es sumamente reconocido el club tibaseño, gracias a los grandes jugadores que han salido de su interminable cantera.

Keylor Navas, Joel Campbell, Celso Borges y Óscar Duarte, son tan solo algunos ejemplos de futbolistas formados en las divisiones menores del conjunto morado.

Todo eso lo hizo prestar atención al proyecto y tras varias semanas en charlas logró un acuerdo con la directiva comandada por Juan Carlos Rojas.

Catalina dejó saber su alegría por llegar al club saprissista y de esa forma asumir un reto que cataloga como emocionante con la institución de San Juan de Tibás.

«Hay una persona que se contactó conmigo, que se llama Andrés Fernández, que es un gran conocedor del fútbol en Sudamérica y del fútbol de Centroamérica, me puso en contacto con el gerente general del club, Gustavo Chinchilla.

Se contactó conmigo y una vez que te nombra el Saprissa, en Europa el club de Centroamérica más reconocido en Saprissa, ya escuchando el nombre de Saprissa es importante y te hace prestar muchísima atención.

Evidentemente es un club que conocemos todos y que ha dado prácticamente los mejores jugadores de la historia del fútbol de Costa Rica. Tales como Keylor Navas, Joel Campbell, Óscar Duarte y quién no conoce a Celso Borges, otro gran saprissista y que juega en la actualidad en el Deportivo de La Coruña.

En los clubes que he estado como Valladolid, Almería y Betis, hemos tenido estructuras amplias. He profundizado en estos últimos meses y he buceado en lo que es el fútbol tico y de Centroamérica para asumir este reto que es tan emocionante», afirmó Catalina en su presentación.

El directivo ibérico viene de trabajar en instituciones de su país como Almería, Valladolid y Real Betis, donde ganó grandes experiencia que pondrá a la disposición del Saprissa.