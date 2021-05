Redacción – ¡Gigante! Raquel «Rocky» Rodríguez campeona con Portland Thorns, que ganó en penales 6-5 ante Gotham FC para ganar la Challenge Cup de la NWSL de USA.

La tica inició desde la banca en el equipo de la ciudad de Portland, que salió en busca de llenarse la gloria en una nueva final en la National Womens Soccer League.

Rodríguez celebró por todo lo alto el gol de su compañero Christine Sinclair, que con una certera definición puso el 1-0 en el marcador de la final.

Gotham FC no se dio por menos y al minuto 61 del segundo tiempo, apareció la legendaria jugadora estadounidense, Carly Lloyd para el 1-1 en el partido.

«Rocky» recibió la confianza de su entrenador y al minuto 68, Angela Salem abandonó la cancha para que la costarricense ingresara al terreno de juego.

La nacional aportó su calidad en la recta final del segundo tiempo, pero pudo hacer poco, ya que la serie se fue a los lanzamientos de penal para definir al club campeón.

