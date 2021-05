Le detectaron trombosis en una de sus piernas

Redacción- El histórico jugador alemán, Miroslav Klose, tuvo que cortar en seco el inicio de su carrera como director técnico por un serio problema de salud.

La noticia ha causado gran impacto por tratarse de un futbolista referente en el balompié germano y de las copas del mundo.

Puesto que en su carrera dentro de los terrenos de juego siempre se caracterizó por su olfato goleador, lo que le permitió meterse en los libros de historia.

Debido a que actualmente posee el récord de más anotaciones en los mundiales mayores organizados por la FIFA.

Gracias a los 16 tantos que concretó en la competición de selecciones más importante que hay al rededor del mundo.

Mismas que se dividieron en cuatro distintos mundiales en los que vio participación, Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Siendo este último en el que llegó a imponer la marca de las 16 dianas sobrepasando el registro que tenia Ronaldo Nazario de 15 con Brasil

Números que lo convierten en un futbolista histórico que vistió la camisa de la Selección de Alemania y clubes como el Bayern de Múnich, Werder Bremen y Lazio de Italia.

Por lo que tras su retiro fue cotizado por muchos en caso de que quisiera seguir dentro del mundo del fútbol.

Decisión por la que se terminó inclinando y se vinculó al Bayern donde inclusive llegó a ser asistente del primer equipo durante la temporada que recién finaliza con Hansi Flick.

Además de estar vinculado con las divisiones menores del club, proyecto al que se iba a dedicar ante la llegada de Julian Nagelsmann al banquillo del Bayern.

Sin embargo; ahora sus planes tiene que dar un giro radical y se enfocará en cuidar al máximo su salud por la afectación de trombosis que sufre.

«Me descubrieron dos trombosis en la pierna. Me recetaron medicamentos y de inmediato recibí medias especiales que ahora tengo que usar durante todo el día. Los médicos me dejaron muy claro que no se debe jugar con esta situación. Por primera vez me han prescrito un reposo casi total. No puedo aguantar un golpe, no puedo trotar, no puedo nadar, pero sobre todo no puedo jugar al fútbol», reveló el propio Klose en declaraciones dadas a la prestigiosa revista alemana Kicker especializada en deporte.