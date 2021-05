Fiorella Segura Peña para Digitus CR

Mauricio Mora es un reconocido productor audiovisual que ha dedicado su carrera a contar historias visuales acerca del país que tanto ama, Costa Rica.

Abogado, profesor de Educación Cívica y con dotes para la escritura, fue convocado por el historiador costarricense Osvaldo Valerín (qdDg) para ser parte del equipo del programa televisivo de cultura e historia tica que en ese momento cumplía su quinto aniversario llamado “Costa Rica y su historia”.

De manera empírica y por su gran afición por la fotografía, a los 15 años emprendió su primera grabación: una obra de teatro para el Liceo Rodrigo Facio, pasión que años más tarde lo llevaría a lanzar grandes producciones como: “El puente negro: la tragedia en el río del Virilla”.

La tragedia en el río virilla es el nombre que se le ha dado al accidente ferroviario más grande de la historia de Costa Rica; más de 300 alajuelenses y Heredianos murieron al cruzar el puente del río Virilla, después de que tres vagones del tren se desprendieran en una curva, el 14 de marzo de 1926.

En 7 minutos con 25 segundos, el productor Mauricio Mora muestra un documental en el que relata cómo se vivió esa mañana de domingo para los costarricenses. Con apoyo de testimonios, escenas recreadas, fotografías y videos, sube en ese tren a las generaciones actuales para mostrarle a los ticos un poco de lo qué pasó ese día.

“En estañones los socorristas echaban pedazos de gente…”

El río se tiñó de rojo

¿Qué querían lograr con esta producción?

Esta producción en lo personal es un chineo para mí. Lo hice porque quise. Yo sufragué los gastos de producción, incluso del actor, pero todo porque quería contarle a la gente que había pasado.

Para mí es un surrealismo mágico en el cual se realizó una remembranza de ese día caótico.

A este material se le puede denominar un docudrama, ya que cuenta con partes recreadas, actores y también material oficial y real del día del accidente.

El protagonista

¿Quién es Rubén (actor y narrador principal en el documental)?

-El Rubén del video queda a la imaginación de cada espectador; cada quien decide quién es Rubén. Perfectamente puede ser el típico tipo que viaja todos los días en el tren.

-El nombre lo escogí porque así se llamaba mi abuelo.

En la producción de Mora, la historia está siendo contada por un pasajero llamado Rubén, quien cuenta la ilusión que tiene de viajar en el tren para dirigirse hacia Cartago esa mañana del 14 de marzo, y seguidamente, narra cada cosa que sucede hasta llegar al momento de la tragedia.

-Yo quise crear un personaje que contara la historia desde adentro; nunca nos la había contado un tripulante. Quería un narrador omnisciente.

Mora afirma qué hay detalles profundos que él quiso omitir para respetar a los afectados y no hacer el documental más amarillista de lo que ya podía ser.

El río se tiñó de rojo y en estañones los socorristas echaban pedazos de gente; y ni qué decir del olor que, se cuenta, quedó en todo el lugar.

¿Quiénes fueron grandes aliados para llevar a cabo esta producción?

El Centro de Cine; ellos fueron quienes nos facilitaron todo el material referente a ese día: fotos, videos, actas de defunción.

También el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), que nos permitió grabar en la estación sin ningún problema.

Gloriana Carvajal, quien era la gerente de mercadeo del Campo Santo La Piedad y me permitía entrar en el momento que yo lo necesitara.

Emanuel Mora, que nos dio acceso al testimonio de su bisabuelo, quien había sido sobreviviente del accidente. El señor resultó con un brazo amputado, pero que pudo relatar momentos claves e importantes de la tragedia.

El Centro de Cine tiene en su poder una grabación realizada por Manuel Goméz Miralles, un ciudadano de la época que tenía una cámara de 35 mm y logró captar alrededor de un minuto y medio de aquel acontecimiento.

El material fue donado por el doctor Alberto Monturiol Varoni en el año 2013 y se realizó el proceso de restauración del material en la Filmoteca de la UNAM, obteniendo como resultado una copia en positivo y la digitalización del material.

¿Cuáles fueron los principales retos para este proyecto?

Que no nos asaltaran porque el camposanto colinda con un precario y en una ocasión lo intentaron. Duramos cinco días para poder grabar bien las tomas desde allí.

Rubén en la línea del tren

En una de las escenas finales, el personaje conocido como Rubén queda tendido en las líneas del tren mientras la máquina realmente está pasando por ahí. Según Mora, esta fue una de las tomas más riesgosas, y añadió también que uno de sus mayores retos fueron las pruebas con los drones debido al viento.

¿Qué clase de equipo se utilizó en esta grabación?

Drones, cámaras en tierra, estabilizadores. Una de las cosas que yo más quería era poder captar la curva y el descenso. Se requería de mucha pericia y lo logramos con ayuda de los drones.

Sin escalas

“Sin escalas producciones es el nombre de la productora” de Mora y “Sin escalas su revista de turismo”, es un programa de televisión de turismo, con el cual pretenden ayudar a reactivar la economía del país.

¿Cree que lo que une las dos empresas es su amor por la historia?

-Van de la mano porque mi vocación es muy histórica. En 17 años del programa de turismo “Sin escalas” me he dedicado a contar, no a vender.”

-Costa Rica es hermoso, y la emoción que yo he sentido al ver grandes ballenas a mi lado desde mi bote es lo que yo quiero mostrarle al televidente.

Este programa tiene transmisión todos los sábados a las 4:30 pm con repetición los miércoles a las 7:30 pm por canal 9.

La primera transmisión televisiva de “Sin escalas” tuvo lugar hace 14 años, y desde ese momento Mora advirtió que la televisión un día iba a desaparecer y que debían optar por una opción digital.

“La gente quiere ver las cosas cuando ellos quieran; mis programas están ahí para ellos.”

¿Cuál cree que sea una diferencia entre los productores de ahora y los productores de antes?

Ahora todo el mundo hace videos y nunca va a ser lo mismo hacer un video que hacer soluciones audiovisuales. La vieja guardia somos disolventes y muy fotográficos. Nos enfocábamos mucho en la composición y la excelencia.

“Yo lo que quiero es enseñarle a la gente lo que pueden encontrar o aprender por ellos mismos. No soy el mejor, pero si me puedo sentar a la mesa con los mejores”.

¿Cuál consejo le daría a las nuevas generaciones de productores audiovisuales?

Que en esta pasión nunca se deja de aprender. Que siempre vivan con la apertura de aprender y jamás crean que ya lo saben todo. Entre más cerca estés hoy de los que saben, más vas a saber mañana.

Actualmente Mora está trabajando en un nuevo proyecto audiovisual con Sin Escalas producciones. Se trata de una serie con el fin de describir situaciones históricas, cotidianas y futuras de Costa Rica. Cada capítulo tendrá una duración de 3 a 5 minutos.