Redacción – El gerente general del Team, Jafet Soto, asegura que Esteban Alvarado es herediano y por eso puede volver a la institución florense cuando él quiera.

Soto niega que Alvarado vaya a regresar al Herediano de cara al próximo torneo, pero eso sí, deja claro que el arquero de 31 años tiene las puertas abiertas.

Para el directivo rojiamarillo, el rendimiento y forma física del cancerbero ha sido espectacular con Limón, lo cuál hace que Soto lo califique como un súper portero.

Pero todo no quedó ahí, ya que el mismo Jafet reveló que él salió de la institución rojiamarilla por ofertas bravísimas que tenía en México y Europa.

Diferentes circunstancias causaron que Alvarado se quedara en Limón, con la misión de estar cerca de La Sele y también poder comparte con su familia en Siquirres.

Esteban Alvarado conversó con el programa Fútbol Al Día y descarta el arribo de Alvarado para el torneo venidero pero deja claro que tiene las puertas abiertas del Team.

«No, no, Esteban Alvarado es herediano y puede volver cuando él quiera. Así lo dijo él cuando se fue del club, por diferentes circunstancias se quedó en Costa Rica jugando, pero Esteban tenía ofertas bravísimas y él decidió o tal vez no se concretó al punto de irse, pero es un súper portero y quien no quiere tener a Esteban Alvarado.

Entonces por todo lado andan rumores y ahorita empiezan los rumores que el otro se reunió con Gerson Torres y ese jueguillo que ya pasó de moda, quieren estar en ese jueguillo y no hay que hacerle caso más que la oficialidad. Al final no fue tema de Esteban, se metió varia gente que no tenía que meterse en la negociación.

El tema de Mazatlán de México se fue diluyendo, él tenía la posibilidad de ir a Europa y lo tengo clarísimo, pero también Esteban pensó en la Selección Nacional y en la regularidad, cuando vio que también quería estar un rato en su provincia con sus familiares y es justo, el rendimiento de Esteban ha sido espectacular y su forma física es espectacular, repito que cualquiera le gustaría tenerlo», afirmó Soto Molina al programa Fútbol Al Día de Multimedios Canal 8.

Alvarado es muy querido por la afición del Herediano, gracias a la recordada final de diciembre del 2019, donde el Team se consagró campeón en el Morera Soto.

En dicha serie, Alvarado se lució tapando dos penales y de esa forma demostrar su gran valía para que la institución florense ganara su copa número 28.