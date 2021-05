Moreira tiene contrato por año y medio más con Pachuca

Redacción – El gerente general florense, Jafet Soto, releva que Saprissa está pujando para en contratar los servicios de Leonel Moreira de cara al próximo torneo.

Soto dio a conocer que los morados están muy interesados en «Osito», que está prestado en Alajuelense hasta junio de parte del Pachuca de México.

Fiel a su estilo polémico, el directivo señaló que Herediano no puede competir económicamente para fichar al arquero, por lo que le deja eso a manudos y morados.

Según Soto, él conoce cuánto gana Moreira en el reconocido cuadro azteca, ya que junto al presidente del club mexicano realizó el contrato del arquero de 31 años.

Inclusive, señala que tiene la tabla de lo que le toca ganar en esta temporada venidera, aunque eso sí, reveló que Pachuca busca rescindir el ligamen con el tico.

Pese a que los Tuzos quieren rescindir el ligamen con Moreira, el arquero todavía no se ha puesto de acuerdo con el club, por lo que su futuro está lleno de incertidumbre.

Todo no quedó ahí, debido que el mismo Soto Molina afirma que Saprissa tiene buena relación con Pachuca desde 1995, lo cuál facilitaría las negociaciones.

Jafet Soto explotó una bomba al dar a conocer que el Monstruo está tras Moreira, que siempre ha dejado claro que tomará la decisión en base a la felicidad de su familia.

«Nosotros no podemos económicamente ni siquiera cubrir el 50% de lo que gana Leonel Moreira en Pachuca, yo hice el contrato y yo lo vi, a mí no me van a decir cuánto gana o no gana, yo lo hice el contrato. Yo lo vi junto a Jesús Martínez y tengo la tabla de lo que le toca ganar esta temporada.

Meterse a competir en un contrato como el de Moreira es muy complicado. Un jugador va ganar lo que va ganar, yo si sé que Pachuca quiere finiquitar el contrato que tiene y que no se han puesto de acuerdo, por eso está la incertidumbre de si se queda o se va, porque no se han puesto de acuerdo.

Leonel tiene un año y medio más de contrato con Pachuca. Yo a Leo lo quiero mucho y quiero mucho a toda su familia. Él lo ha dicho muy claro y va estar donde sea lo mejor para su familia, a él se le aprecia en el Herediano y somos muy agradecidos, es un jugador que se entrega al máximo.

En este momento La Liga y Saprissa están compitiendo con él, tiene un contrato muy bueno. Saprissa está pujando por Leonel Moreira, pero sé que está compitiendo por Leo, siempre ha habido buena relación entre Pachuca y Saprissa, es más la primera relación de Pachuca en Costa Rica con un club fue con Saprissa en 1995, siempre han tenido una buena relación», afirmó Jafet Soto a Teletica Radio.

A pesar de que Soto soltó esa bomba, Alajuelense estaría dos pasos adelante y ya tendría avanzadas las negociaciones para asegurarse los servicios del arquero.