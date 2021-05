Marín suma cinco goles en el torneo

Redacción – El talentoso volante morado, Jimmy Marín, deja claro que siempre ha sido morado y los colores del Saprissa son con los que siempre se ha identificado desde niño.

Marín cautivó al saprissismo con un fabuloso doblete ante el Santos de Guápiles y así ser fundamental para el triunfo por 3-1 ante los guapileños en la fecha 21.

Esa fantástica actuación del volante de 23 años fue un desahogo, ya que a lo largo del certamen ha sido duramente criticado por su irregular rendimiento.

Es por ello, que haber cumplido con creces llena de satisfacción a Marín, que disfruta al máximo su estancia en el equipo de sus amores, ya que se considera un morado más.

Su talento lo ha colocado entre los mejores jugadores del plantel liderado por Mauricio Wright, por lo que siempre le pide a Dios que le ayude a rendir en la cancha.

Jimmy Marín habló con Deportivas Columbia y dice que está con la motivación a full en el Saprissa, debido que estar en el equipo de su vida es algo que vale mucho para él.

«Siempre he sido morado, estos son mis colores, yo desde pequeño estuve aquí y son los colores con los que siempre me identifiqué. Yo siempre quería estar acá y ahora que lo estoy, lo disfruto al máximo.

Poder jugar, poder meter un gol con esta camiseta para mi vale mucho porque este sentimiento que tengo es bonito y siempre lo veo como una bendición.

Estoy tranquilo, pidiéndole a Dios que en cada partido me ayude, yo me siento bien, el cuerpo técnico me está dando mucha libertad, me deja hacer mi fútbol y eso me gusta mucho. Estoy contento por los goles y las asistencias que venido logrando, todo eso motiva y ayuda», afirmó Jimmy Marín a Deportivas Columbia.

En lo que va del torneo, Marín contabiliza un total de 1300 minutos en 19 partidos, donde se ha dado el lujo de festejar cinco goles con la camiseta tibaseña