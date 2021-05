Jerarca vivió por todo lo alto la clasificación morada

Redacción – Juan Carlos Rojas, mandatario morado, le mandó un mensaje al León, con el fin de hacerles saber que nunca es una buena idea subestimar al Saprissa.

El jerarca del Monstruo vivió con mucha tensión la clasificación a la final con global de 5-6 y como un aficionado más, debido a su enorme amor por el club.

Es por ello, que el pase a la definición por el título, el cuál cataloga como una hazaña llena de motivación a Rojas y a toda su junta directiva, que sueñan con la copa 36.

Sin rodeos y con mucha sinceridad, Rojas afirma con nadie creía que los morados podían echar a los morados, con excepción al camerino tibaseño, que tenía la fe intacta.

Sumado al ADN ganador de la institución, lo cuál demostró una vez más que nunca es una buena idea subestimar al Monstruo, que volvió a lucir su poder y orgullo.

Con mucha emoción, Juan Carlos Rojas contó como vivió esa clasificación a la final, la cuál festejó con una gran sonrisa, debido a las adversidades que los han atormentado.

«¿Cómo lo viví? Como un aficionado más, con mucha tensión porque había muchísimo en juego, con mucha pasión pero celebrando mucho esos goles, independientemente que sea dirigente, en medio de un juego de esos de casi 100 minutos, uno se convierte en un aficionado más, uno vive estos colores y los lleva en la sangre.

Sabe uno de lo que está en juego y bueno, creo que el haber la posibilidad de una hazaña como esta, donde seamos realistas muy pocos fuera de esta institución creían que esto se podía lograr, pero nosotros hacia adentro si teníamos la fe, porque este es el ADN del Saprissa y nunca es una buena idea subestimar al Saprisa.

Con ese pitazo final, me llenó de una alegría tremenda primero por los jugadores y sus familias, porque sé la adversidad que han pasado, ha sido muy difícil deportivamente y a nivel de lesiones, Covid-19, presión externa y yo sé que no la han pasado bien, por eso me alegra mucho por ellos, por todos los que están alrededor.

Por la afición también, porque al final todo esto que hacemos es para darle alegría a la afición y creo que hoy la afición está muy contenta y para eso trabajamos», afirmó Juan Carlos Rojas.

La afición morada está feliz con el trabajo de los comandados por Wright, que buscarán llegar los más fuertes posibles a la final, con la misión de dar la vuelta olímpica.