Carevic ha ganado dos títulos con La Liga

Redacción – El veterano defensor de La Liga, Junior Díaz, considera a Andrés Carevic como uno de los mejores entrenadores que ha tenido en su carrera deportiva.

Díaz ha sido liderado por grandes entrenadores como los alemanes Jurguen Klopp y Thomas Tuchel en su paso por el Mainz 05 desde el 2012 hasta el 2015.

Además, también fue comandado por Jorge Luis Pinto Afanador, con quién tuvo la dicha de asistir al Mundial de Brasil 2014 con La Sele.

Esos grandes timoneles dejaron marcado a Díaz, que cuenta con una carrera envidiable gracias a sus pasos por el fútbol de Polonia, Alemania y Bélgica.

Ser comandado por esos entrenadores han hecho que Junior sea muy respetado, por lo que estar liderado por Andrés Carevic lo emociona, por la calidad del técnico manudo.

La capacidad de trabajar y de ser receptivo, son para de los éxitos del sudamericano en Alajuelense, según el zaguero de 37 años que es uno de los líderes erizos.

Pero ese éxito de Carevic no sería posible sin la disposición de los jugadores rojinegros, que han ido puliendo casi a la perfección cada detalle que pone énfasis el argentino.

Esa notable labor con Alajuelense hace que Díaz considere que el actual técnico erizo pueda tener una extraordinaria carrera en los banquillos por sus grandes conocimientos.

Junior Díaz conversó con AMPrensa.com y se deshizo en grandes elogios para Andrés Carevic, a quién coloca entre los mejores entrenadores a lo largo de su carrera deportiva.

«Carevic ha sido un entrenador muy importante en esta etapa de mi carrera, porque por ahí se decía que no tenía mucha experiencia pero él con capacidad de trabajar, de ser receptivo, de establecer su idea de juego de lo que quiere implementar y cada vez la ha ido puliendo un poquito más, yo sé y la ha podido desarrollar muy bien.

Obviamente con la disposición que hemos tenido nosotros como jugadores de seguir esa directriz, que nos da para desarrollar nuestro fútbol al máximo nivel. Puedo decir que es al inicio apenas de la carrera de él, va lograr grandes porque en un futuro, no sé cuánto tiempo podrá estar más en La Liga.

Pero si va estar sé que le va ir bien, si no donde quiera que vaya va estar dentro de lo mejor, porque si es por la forma de trabajar y confianza que le da a uno es muy importante, eso no es fácil encontrar y Carevic es de los mejores entrenadores que he tenido en mi carrera«, dijo Junior Díaz a AMPrensa.com.

En su paso por Alajulense, Carevic suma más de 100 partidos al mando del León a lo largo de casi dos años en el club, donde ha ganado un título nacional y una Liga Concacaf.