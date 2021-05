Díaz dejó un legado imborrable en el cuadro alemán

Redacción – El veterano defensor nacional, Junior Díaz, relata con emoción gran cariño que le guardan en el Mainz 05 de la famosa Bundesliga de Alemania.

La gran labor de Díaz en el cuadro de la ciudad de Maguncia, ubicada al suroeste de tierras germanas fue el hogar del tico desde el julio del 2012 hasta julio del 2015.

En ese período por el cuadro rojiblanco, el nacional contabilizó 63 partidos, dos goles y cinco asistencias, que le valieron para ganarse el respeto de los fanáticos y directivos.

Esos números y esfuerzo dado en la cancha con la institución, llevó a Díaz a vivir en la memoria de los personeros del Mainz 05, con los que todavía tiene contacto.

Incluso, el hoy futbolista de Alajuelense señala que siempre lo valoraron y apreciaron mucho, por lo que recuerda muy bien su paso por la institución teutona.

Es tan gran el amor que le tienen, que lo han invitado a participar en amistosos para ex-jugadores del club pero Junior no ha podido asistir por sus distintos compromisos.

Lea también: Jimmy Marín afirma que duro golpe en el Clásico hizo que el Monstruo despertara

Cada vez que puede ve los partidos del Mainz, que es dirigido por un antiguo compañero suyo en el equipo, por lo que eso le agrega un condimento especial.

Junior Díaz conversó con AMPrensa.com y contó que todavía lo tienen presente en el Mainz O5, donde dejó su huella y por eso lleva en su corazón al club de la Bundesliga.

«Vieras que sí, con los que más tengo contacto es con el Mainz 05 y la etapa ahí fue muy muy buena, me valoraron y apreciaron mucho, ya en un par de veces me ha invitado para ir allá y participar en un par de partidos amistosos de varios ex-jugadores, no he tenido la oportunidad de ir pero bueno, me tienen presente y eso es importante.

Con el Mainz 05 el entrenador y con el cuál están haciendo un buen cierre de campeonato, porque estaban en zona de descenso.

El actual entrenador del Mainz, Bo Svensson, fue compañero mío y yo me llevé muy bien con él, la verdad que cada vez que veo los partidos y ahora no me los pierdo, porque él está ahí, fue un buen compañero y se ha preparado para eso, ahora en la parte de la dirección técnica los está sacando del descenso», afirmó Díaz a AMPrensa.com.

El futbolista de La Liga contó a AMPrensa.com que el pasado 24 de abril festejó con todo la victoria por 2-1 del Mainz 05 ante el Bayern Múnich.

La escuadra teutona donde tanto brilló Díaz se ubica en la casilla número 12 de la Bundesliga con un total de 35 puntos en 31 jornadas disputadas.