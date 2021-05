Waston ganó su tercer título con Saprissa

Redacción – Querido por muchos y odiado por otros, pero estar en Saprissa es lo que llena de felicidad a Kendall Waston, que está muy feliz en el equipo de su amores y encontró ese sentimiento especial que le hacía falta en su carrera.

Waston estuvo ausente en la final ante Herediano, debido a la sanción de cuatro juegos que le fue impuesta tras un patada a Johan Venegas en la semifinal de ida.

Pese a no estar dentro de la cancha, tras el pitazo final de Adrián Chinchilla, Kendall celebró por todo lo alto la copa 36, que consiguieron tras vencer 4-2 al Team.

Para el defensor de 33 año dar la vuelta olímpica con Saprissa es especial, debido que él le pedía a Dios la dirección en su carrera y ayudado por su esposa volvió a su casa.

Es por ello, que desde su arribo al Monstruo se le vio muy contento al zaguero, que señala que encontró la felicidad que anhelaba vistiendo la camiseta morada.

Su alegría en la institución es tan grande, que su mayor deseo es seguir en Saprissa, cumplir su contrato y continuar defendiendo al cuadro más ganador del país.

Kendall Waston habló con Teletica Radio y afirma que no tiene planes para salir del Monstruo, por lo que disfruta al máximo su estancia en el club.

«Buscaba la felicidad, yo le pedía a Dios mucha dirección porque en esta profesión uno se pone a pensar muchas cosas, lado deportivo y económico, tengo una familia que respaldar también, entonces uno pone en la balanza varias cosas y al final tengo una excelente esposa, que me decía que a donde quisiera ir, me iba apoyar.

Yo llegue en busca de la felicidad y ese era el sentimiento por el que yo quería venir a Saprissa, la verdad no me arrepiento de la decisión que tomé. Uno es profesional, pero en estos momentos todavía tengo ligamen con Saprissa, la verdad me siento muy feliz y mi familia también, uno piensa en Selección y de momento estoy disfrutándolo para dar lo mejor de mí siempre», afirmó Waston.

Los morados están de fiesta en todo el país, lo cuál refleja lo mediático que es el cuadro saprissitas, que se consolidó como el club más ganador del área.