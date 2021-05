Buscará ganarse un puesto en el equipo estelar de Mauricio Wright

Redacción- Kendall Waston se ríe de rumores que afirman que en el Saprissa le deben salarios.

El defensor morado volvió a tener acción ayer domingo en la victoria que obtuvo el Monstruo sobre el Santos de Guápiles por marcador de 3-1.

No obstante, su participación se dio viniendo desde el banquillo en los últimos minutos, puesto que apenas está saliendo de una lesión en la rodilla izquierda.

Situación que lo dejó fuera de las canchas desde el pasado 10 abril en el compromiso que empataron como locales ante el Municipal de Pérez Zeledón por marcador de 1-1.

Pese a que en los últimos días se había especulado de que su ausencia era porque Saprissa le tenía una atraso salarial a «La Torre».

«Sí gracias a Dios pude recuperarme de una buena manera tuve ya los minutos en cancha hoy que cuando iban 3-1 ya me picaban los pies para entrar, más cuando vi un tiro de esquina le dije al cuarto árbitro que hiciera el cambio de una vez (risas)».

«Gracias a dios pude sumar esos minutos que uno desde afuera es feísimo solo estar viendo como luchan y no hacer nada».

«Yo lo veo por este lado, digamos, los chismes corren rapidísimo, más en este país y me da risa porque Saprissa es una institución sumamente responsable y yo si fuese el caso, si a mí no me estuvieran pagando yo igual estaría en la cancha si por mi fuera porque yo amo lo que hago y yo quiero estar ahí apoyando a mis compañeros, ya eso yo lo resolvería de otra manera, pero eso es una gran mentira», expresó el zaguero central.

Waston ahora deberá volver a ganarse un puesto en la alineación estelar del equipo que ahora se encuentra bajo el mando de Mauricio Wright.

Quien registra muy buenos números en su pequeño paso en el banquillo del Monstruo, puesto que suma siete puntos de nueve posibles.