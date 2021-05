Firmó un contrato por los siguientes siete campeonatos

Redacción- La Liga dio a conocer este viernes una gran noticia para toda su afición, puesto que lograron cerrar la compra del defensor Alexis Gamboa.

Debido a que el zaguero disputó el Clausura 2021 con los erizos en condición de préstamo por parte del Waasland-Beveren.

Quienes cedieron al tico puesto que no estaba contando con muchos minutos en el club de Bélgica, por lo que inclusive le dieron la opción de compra a los rojinegros.

Quienes la ejercieron y acordaron un ligamen con el defensor hasta el cierre del torneo de Apertura 2024 que se dará en diciembre de ese año.

Gamboa forma parte de la llamada Liga del Futuro puesto que apenas tienen 22 años de edad y tiene una gran proyección por delante.

Para el Apertura 2021 que se avecina deberá competir por un puesto junto con el mexicano Daniel Arreola, quien también es central con perfil zurdo.

Mientras que Fernán Faerrón y José Miguel Cubero serán los que compitan por el otro lugar en el esquema de Andrés Carevic solo que por el lado derecho.

«Creo que ha sido la mejor decisión que he tomado, llegar a Liga Deportiva Alajuelense para mí ha sido un plus, me siento muy feliz, mi familia está contenta que para mí es lo más importante, ahora aprovechar la oportunidad que me dan de seguir representándolos, tratar de hacer las cosas bien, aprovechar las condiciones que nos están dando ahora que son muy buenas y seguir trabajando fuerte», aseguró Gamboa.