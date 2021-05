Lagos es un ejemplo de superación en el fútbol nacional

Redacción- Cristian Lagos le dedica sus 100 anotaciones en el fútbol nacional a las personas que se han burlado de él.

El delantero del Sporting FC logró su gol número 100 en primera división como profesional, dicha cantidad de anotaciones colocan al atacante como un histórico dentro del fútbol costarricense.

A sus 36 años Christian Lagos ha demostrado con esfuerzo, trabajo y humildad los objetivos se pueden llegar a alcanzar. Pues el camino para él no ha sido fácil pero nunca se ha dado por vencido en busca de cumplir sus metas.

Pese a la gran felicidad que provocan las anotaciones conseguidas, el atacante no olvida a las personas que durante su carrera se han burlado de él por su forma de ser y ver las cosas-

Por lo que les dedicó su anotación haciendo ver que aunque le han hecho pasar ratos amargos él nunca se ha dado por vencido.

«Dedicarselo a mis dos hijos, a Jorge Moya que fue el que me llevó a esto del fútbol, a todos los equipos donde he estado desde Matineña en Linafa, hasta Turrialba en segunda y a todos los equipos en lo que he estado en primera.

Muy agradecidos con cada uno de ellos, con mi familia que siempre me ha apoyado en las buenas en las malas y a la gente que siempre ha confiado en mi, a la gente que siempre me ha apoyado.

Y a toda esa gente que se ha burlado de mí también, que eso me ha hecho fuerte me ha hecho ser el jugador que soy, yo creo que mantener los pies en la tierra siempre es lo más importante y agradecido primeramente con Dios».

¡100 veces Cristian Lagos! El delantero llega a su gol 100 en primera división. pic.twitter.com/fz3oKNJkSE — FUTV (@FUTVCR) May 13, 2021

De esta manera, el jugador del Sporting deja en claro su agradecimiento con las personas que han estado presentes en su carrera profesional ya sea para bien o para mal, pues lo han convertido en el jugador que es ahora.

El delantero espera cerrar con broche de oro su gran momento con el Sporting y salvar a su escuadra del descenso para continuar haciendo historia en el fútbol de la primera división.