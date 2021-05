Erwen Masís estará de segundo y Pedro Muñoz de tercero

Las elecciones para la candidatura serán el 13 de junio

Redacción – La precandidata presidencial por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Lineth Saborío, será la primera en la papeleta para las elecciones de los candidatos el próximo 13 de junio.

En un corto acto, Saborío fue la primera el sacar un «papelito» del sombrero, el cual tenía escrito el número 1.

El segundo espacio lo ocupará el actual diputado Erwen Masís y, el tercero, es para Pedro Muñoz, también legislador de la República, según el sorteo realizado.

Saborío es la primera mujer que aspira a ser la próxima presidenta de la República en el PUSC y asegura que representa un gran compromiso para ella con las ciudadanas del país.

Su intención es que, así como ella, más mujeres aspiren y logren cumplir con importantes roles en los diferentes sectores del país, dentro y fuera de la política. Pone el ejemplo de mujeres al volante de un taxi o de un autobús e ingenieras dirigiendo proyectos.

«Es la primera vez que una mujer va a aparecer en la papeleta de una contienda para la candidatura por el PUSC. Esto me lleva de satisfacción, me encanta continuar haciéndolo, porque cada vez que una de nosotras sube una grada y abre una puerta, no solamente nos estamos visibilizando, sino que también abrimos espacios para que otras mujeres lo hagan», expresó Saborío a AMPrensa.com.

Además, hace un llamado vehemente a toda la población a votar el próximo 13 de junio con su cédula en mano.

Asegura que su experiencia como vicepresidenta, directora del Organismo de Investigación Judicial, ministra de Planificación y Coordinación del Equipo Económico y otros cargos, la impulsan a comprometerse para romper brechas sociales, impulsar la economía, la igualdad y «poner a caminar Costa Rica por una senda de justicia».

«Que no se nos quede nadie atrás», dijo.

Saborío reconoce que los principales errores de la Administración Alvarado Quesada, direccionados a la falta de diálogo ampliado y universal con los diversos sectores, afectan al país en gran medida, por lo que su objetivo es mantener comunicación estrecha con cada uno de los protagonistas.

La precandidata invita a la ciudadanía a cercarse a las urnas para hacer valer el derecho al voto, así como fortalecer la democracia costarricense, un compromiso que ella tiene para poder sacar al país adelante.

Por ello, también pide que se acerquen a conocer más de su propuesta y sus objetivos, para apoyarla en esta contienda electoral.