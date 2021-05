Defiende que este cambio obligaría a los jugadores ticos a mejorar su nivel para llegar a la primera división

Redacción- Agustín Lleida cree que mayor cantidad de extranjeros en cada uno de los equipos del fútbol nacional ayudaría a potenciar a las jóvenes promesas nacionales.

El gerente deportivo de La Liga defiende la postura de que se permitan más jugadores de otras nacionalidades en los clubes de la primera división.

Puesto que considera que esto serviría como una forma de que los jugadores ticos se vean obligados a mejorar su rendimiento para poder jugar en la máxima categoría.

Además de que funcionaría como un filtro para que los jugadores con bajo nivel no tengan espacio en la primera división y tengan que optar por la liga de ascenso.

«Entrenar con los mejores y competir contra los mejores te mejora a ti, si vienen 15 extranjeros más a la liga costarricense habrán 15 jugadores costarricenses que no tengan espacio en la primera división, pero esos 15 que no tengan espacio en la primera división nunca iban a estar en la Selección Nacional, se irían a segunda división porque no tiene el nivel para, porque serían los 15 últimos de la primera división, ósea que se vayan eso últimos 15 de la primera a la segunda no nos tiene que preocupar como fútbol nacional».

«El costarricense top seguirá jugando, no es el que se va a quedar fuera porque vengan 15 extranjeros buenos, se quedarán otros», explicó el gerente manudo para el programa

Actualmente los cuadros de la máxima categoría tienen solo permiso para contar con tres extranjeros dentro de sus planteles.

Lo que ha generado que los equipos constantemente estén buscando alternativas para sumar más y tener un mejor plantel.

LEA TAMBIÉN: Torneo de Clausura se reanudará pero con claras advertencias para los aficionados

Como lo hizo La Liga torneos atrás cuando se permitían cuatro extranjeros por equipo y tenía a Roger Rojas, Alex López, Henrry Figueroa y Luis Garrido, además de Facundo Zabala que estaba inscrito en el alto rendimiento.

Saprissa ha estado buscando en los últimos tiempos liberar una plaza nacionalizando al trinitario Aubrey David para así tener la opción de tener uno más en sus filas.