Carevic ya suma más de 100 partidos en Alajuelense

Redacción – El gerente deportivo manudo, Agustín Lleida, revela que clubes mexicanos están interesado en fichar al técnico que llegó al León a la 30, Andrés Carevic.

La gran labor de Carevic al frente de Alajuelense en sus dos años con la institución, han generado que equipo de la Liga MX pongan sus ojos en el sudamericano.

Lo realizado por el entrenador de 46 años es notable, ya que llevó al León a romper la sequía de 7 años sin títulos. Al romper la misma ganó la 30 y la Liga Concacaf.

Carevic termina su ligamen con el León al final del presente torneo, por lo que eso ha hecho que equipos ligados al Grupo Pachuca estén interesados en el argentino.

Los clubes que pertenecen a este consorcio son el Pachuca y León de la Liga MX, junto con Mineros de Zacatecas y Coyotes de Tlaxcala de la Liga de Expansión MX.

Es por ello, que Lleida afirma que económicamente no pueden competir con algún equipo de México, por lo que pondrá en la balanza lo que puede ofrecerle al argentino.

«Está claro que económicamente no vamos a poder competir con ningún equipo de allá. Es un proyecto ganador, con muchas herramientas para trabajar; para crecer. Con jugadores que le permiten hacer cosas como se están haciendo y con un club que le ha dado confianza y apoyo. A mí lo que me queda es poner en la balanza lo que le podemos ofrecer, no es económico», afirmó Lleida a Deportivas Columbia.

La directiva eriza buscará hacer todo lo posible para mantener a Carevic en la institución, debido que lo consideran como hombre fundamental en el proyecto del club.

El encargado de las negociaciones será Lleida, quién guarda una gran amistad con el sudamericano, que hace días atrás expresó su alegría por estar en La Liga.