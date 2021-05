Juego de vuelta se jugará el próximo miércoles y a La Liga le basta con un 1-0 para clasificar a la final

Redacción- Alex López cree que La Liga ayer demostró personalidad y coraje para reponerse de un 3-0 en solo 23 minutos.

El volante hondureño reconoció el esfuerzo de sus compañeros tras ir abajo en la pizarra en el Clásico Nacional jugado ayer domingo.

Puesto que tan solo al principio del cotejo ya habían recibido tres anotaciones en su marco y el panorama se comenzaba a complicar en la serie de semifinales.

No obstante, los vigentes campeones nacionales demostraron su casta y lograron recortar la distancia en varias oportunidades.

Hasta conseguir el definitivo 4-3 con el que finalizaron las acciones y que los obliga a buscar la victoria el próximo miércoles en el choque de vuelta.

Aunque los rojinegros tienen la ventaja de que un 1-0 les bastaría para clasificar a la final del torneo, puesto que el global finalizaría con un 4-4, pero el criterio del gol como visitante les brinda esa facilidad.

«Fue un partido de muchos goles, creo que hoy Saprissa aprovechó mucho el balón parado, como tú lo dijiste, al final fue un espectáculo para el aficionado, el ver siete goles en un partido no en cualquier semifinal se da, nos toca ir a casa a proponer, como lo vinimos a hacer aquí, lastimosamente pues hoy nos vamos con un resultado que no lo esperábamos, pero hay que ir a revertirlo en casa, es un partido muy bonito el que se viene y esperemos que podamos ganar en la vuelta».

LEA TAMBIÉN: Johan Venegas muestra herida generada tras dura falta de Waston en el Clásico

«El 3-1 refleja que no nos vimos bien, ellos tienen la suerte de que se encuentran los primeros dos goles de rebote, pero esto es fútbol, todo el mundo pensaba que con el 3-0 la Liga iba a caer y esto no es así, nos pudimos reponer, al final creo que no aprovechamos los dos jugadores que teníamos a favor de nosotros, pero esto es fútbol, esperemos ir a hacer un gran partido allá al Morera», indicó López.