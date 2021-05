Florenses encadenan dos finales pérdidas al hilo

Redacción – Tras la dolorosa derrota en la final nacional, Luis Antonio Marín dio la cara y dejó claro que el Deportivo Saprissa no fue mejor que Herediano futbolísticamente y lo que sucedió con el resultado fue por diferentes circunstancias.

Marín señala que continuará trabajando con el equipo que nació grande, con el fin de tomar revancha tras lo sucedido en la definición por el título contra el Monstruo.

Los morados dieron la vuelta olímpica tras ganar 0-1 la vuelta y así sellar la obtención de la copa 36 con un marcador global de 4-2 en la serie.

Ese resultado deparó al Team un fuerte golpe previo a los festejos del centenario, que están pactados para dar el banderazo de salida el 12 de junio.

Para el timonel su misión es seguir mejorando en Herediano, pero eso sí, señala que Saprissa no fue mejor y lo que sucedió fue que aprovecharon los fallos del club.

Luis Antonio Marín conversó con Teletica Radio y señala que el gran pecado del Team fue perdonar al Monstruo, debido que no aprovecharon los chances que tuvieron.

«Hay que seguir trabajando, yo pienso que esto es un trabajo diario, nunca hay un techo y nunca se llega a un nivel, tiene que seguir dándole y esforzándose, estudiando y preparándose para ver como mejoro como técnico y ver como puedo transmitirlo a los muchachos, eso es un trabajo diario que no parara y tenemos que seguir en la lucha.

Yo pienso que fueron circunstancias, el rival nos ganó, tal vez no fue lo que se vio en la cancha, es decir Saprissa no fue mejor que Herediano futbolísticamente, sí en el resultado, aprovecharon los errores nuestros, tuvimos opciones de gol y no aprovechamos, eso e finales pesa, sé que este equipo joven pronto será campeón», dijo Marín.

Los florenses prometen volver más fuertes para el Apertura 2021, donde buscarán dejar en el olvido las dos finales pérdidas al hilo en los últimos dos campeonatos.