Recuerda que vistió la camisa morada como futbolista, por lo que no es nada nuevo para él

Redacción- Mauricio Wright asegura que su vida no cambió por pasar de un equipo de segunda división a sentarse en el banquillo del Saprissa.

El técnico morado asegura que él siempre ha mantenido un perfil bajo y alejado del ojo público sin importar qué puesto ocupe en su profesión.

Además, recuerda que él siempre ha sido de ese estilo, inclusive durante su carrera como jugador, que en su mayoría se dio en la institución tibaseña.

Por lo que conoce muy bien lo que es estar dentro de ese equipo y manejar la presión de los aficionados que exigen el campeonato nacional.

Mientras que en su trayectoria como director técnico también ha pasado por clubes con muchas presión como Herediano y Cartaginés aquí en el país, además del Municipal en Guatemala.

«No ha cambiado en nada, yo sigo siendo negro, alto, tengo 50 años, me mantengo igual, estaba en un proyecto para ascender a primera división, que ahí también se logran los retos, también es un logro, no es fácil subir un equipo a la primera división».

«A mí no me afecta en lo más mínimo porque yo salí de esta casa, yo nací en esta casa y conozco perfectamente qué es lo que se respira en esta institución, entonces para mí no hay nada nuevo aquí, si bien no estaba trabajando como entrenador tiempo atrás, tampoco quiere decir que yo soy un ajeno en esta institución porque conozco a todo el personal, conozco a todas las personas y ellos también saben quién soy yo como profesional».

«A mí no me cambia la vida algunos aspectos, tal vez a muchas personas sí, yo desde que llegue mantengo mi perfil bajo, yo habló aquí en las entrevistas cuando me lo dicen aquí en Saprissa, yo no hablo con ninguna radio emisora, de repente por eso ustedes entienden que soy perfil bajo, porque no salgo en estaciones de radio, televisión o redes sociales, yo no salgo en nada de esas cosas y ustedes lo saben, mi perfil es el mismo, estando aquí o fuera de aquí, yo voy a seguir trabajando por lo que tengo convicción en lo que yo pueda hacer bien y eso no me lo va a cambiar nadie», afirmó Wright.