Manudos deberán buscar donde entrenar

Redacción – Medidas sanitarias implementas por el Ministerio de Salud generan que Alajuelense no pueda entrenar esta semana en su CAR en Turrúcares.

Los manudos tendrán que buscar donde entrenar esta durante la semana del 3 al 9 de mayo, tras los lineamientos puestos en marcha en el Gran Área Metropolitana (GAM).

La directriz emitida por las autoridades de Salud deja claro que la excepción no incluye la posibilidad de realizar eventos deportivo de ningún tipo durante los días contemplados por la resolución, aún cuando sean sin público.

Esta orden causó que Unafut cancelara el duelo entre el León vs Sporting FC de la fecha 21 y la actividad de la jornada 22 no se jugará el próximo fin de semana.

Pero todo no queda ahí, debido que Alajuelense no podrá usar su Centro de Alto Rendimiento, porque como el resto de clubes del GAM no pueden hacer practicas.

«La resolución de cierre para 45 cantones no tiene como excepción actividades deportivas, las cuales pueden realizarse en zonas no incluidas en dichos cantones», reveló el Ministerio de Salud a CRHoy.

Cabe resaltar, que el CAR erizo está ubicado en Turrúcares, que es el distrito 11 del cantón central de Alajuela, que está entre los 45 cantones con restricciones.

Ante ello, El León deberá buscar un sitio para poder realizar sus entrenamientos, por lo que se verán obligados a salir de la Región Central del país.

En caso que los manudos hagan caso omiso a lo estipulado por las autoridades, podrían recibir fuertes sanciones económicas, por lo en la directiva saben del caso.

No solo La Liga se ve afectada, ya que clubes como Saprissa, Herediano, Sporting FC, Guadalupe, Grecia y Cartaginés deberán buscar donde entrenar.

Instituciones como San Carlos, Jicaral, Pérez Zeledón, Santos y Limón no tienen problemas para realizar sus entrenamientos, ya que están fuera del GAM.