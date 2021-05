Deja en claro que la posibilidad de ser director técnico le llama mucho la atención y que podría quedarle un año como jugador

Redacción- El ocaso en la carrera de Michael Baraantes parece acercarse, por lo que es claro en que él quiere ser el que dé un paso hacia el costado y no esperar a que el mismo fútbol lo deseche.

Debido a que el veterano futbolista de 37 años de edad afirma sentirse muy bien físicamente y también a nivel mental.

Pero es consciente de que la carrera dentro de las canchas no es para siempre, por lo que inclusive ya piensa en un lapso para decir adiós a se faceta como jugador.

Aunque es claro en que el llegar a ser director técnico es algo que le atrae mucho, por lo que inclusive constantemente se encuentra estudiando sobre dicha profesión.

“Esta es mi institución, esta es mi casa, lógicamente aquí es donde me quiero retirar y vamos a ver qué pasa, soy consiente y siempre lo he dicho, sobre todo cuando hablo con mi esposa, con mis hijos y con mi familia de que el fútbol me ha dado muchísimo, igualmente yo le he dado al fútbol y yo no quiero que el fútbol me retire, yo quiero retirarme del fútbol”, aseguró uno de los capitanes morados.

Barrantes también cree que el retiro se encuentra cerca porque considera que algunos jóvenes del Saprissa vienen creciendo muy rápido y demostrando calidad.

Por lo que no quiere impedir el proceso de crecimiento que tienen que llevar las promesas de la cantera tibaseña que deberán tomas mayor protagonismo.

Además, el contención tibaseño confiesa que a lo interno del Saprissa también quieren que él se retire con el club de sus amores.

“Lógicamente a este ritmo no es fácil, han sido seis meses muy difíciles, vienen compañeros jóvenes empujando muy fuerte, con mucha calidad, con mucha capacidad, pero vamos a ver qué es lo que quiere la institución, lógicamente en estos seis meses ya la conversación ha ido ahí un poco adelantada y ellos quieren que yo continúe como profesional activo, pero vamos a ver qué pasa”.

“Yo todavía no puedo decir de que ya voy a parar, me siento muy bien físicamente, mentalmente y yo creo que lo demuestro día con día en los partidos, entonces esperemos en Dios de que sea una buena decisión por parte de la directiva, por parte de la institución y que lógicamente yo me retire aquí en la institución, que es lo que más deseo, que es lo que más quiero y sería bonito”, señaló el jugador que viste la camiseta número 11 del Monstruo.