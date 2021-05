Redacción– La dramática imagen de un migrante venezolano cargando a una anciana mientras cruza el río Bravo es viral en las redes.

La fotografía fue captada por el corresponsal de Reuters Idrees Ali, que la acompañó de un texto en el que explica que la tomó el pasado miércoles 26 de mayo.

«Un migrante venezolano que busca asilo lleva a una anciana mientras cruzan el río Grande hacia Estados Unidos desde México», dice el mensaje.

Según los reportes de periodistas que, se encuentran en el lugar un grupo de al menos 100 migrantes venezolanos llegaron a tierras de libertad cruzando el río.

En un video difundido horas después se evidencia que antes de ser auxiliada por el joven de la foto, era otro hombre quien la ayudaba. Este, una vez que se la entrega, se devuelve aparentemente para socorrer a otras personas.

Venezuelan migrant carries an elderly woman that appears to need medical attention through the Rio Grande River to the Del Rio, Texas side. A human smuggler can be seen on the Mexican side guiding the migrants pic.twitter.com/yN2rZ6CrCt

— Jorge Ventura Media (@VenturaReport) May 26, 2021