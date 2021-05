Quirós es clave dentro del nuevo inquilino de primera división

Redacción – Usualmente muchos aficionados son fieles a clubes grandes como Saprissa o Alajuelense, pero en suelo pampero hay un fanático que no sigue ninguno de estos colosos y desde niño le juró amor eterno a Guanacasteca, al cuál es fiel.

Se trata de Jean Carlo Quirós, un fanático al equipo pampero de 27 años, que es oriundo de El Torito de Samara, pero desde hace seis años vive en El Llano de Nicoya.

ADG es muy especial para este estudiante en Administración Aduanera y Comercio Exterior en la UCR, que sigue a la institución desde que tiene uso de razón.

La primera visita al Estadio Chorotega se dio en 1999 cuando solo tenía 5 años. Ese juego quedó grabado en su memoria, ya que desde ahí inició un amor sin limites.

Conforme fueron pasando los años continúo asistiendo al estadio y siguiendo a todo lado al club. Incluso, estuvo en ligas menores pero optó por continuar sus estudios.

Con una colección de más de 25 camisetas de ADG, Quirós tiene dos artículos que atesora más, tal y como lo son una camiseta y un suéter que le regaló el ex-jugador del club, Sherman Vázquez, a quién le guarda mucho cariño.

Eso es solo parte de lo que representa la institución verdolaga para «Pokémon», como es conocido cariñosamente por los miembros del club y aficionados.

Su amor por Guanacasteca lo premió hace unos años atrás, ya que el difunto ex-presidente de ADG, Carlos López, notó el entusiasmo de Jean Carlo y le dio la opción de colaborar con el club.

Esa oportunidad la aprovechó al máximo a y hasta la fecha está con la institución, en la cuál ha aportado su granito de arena cumpliendo diferentes funciones.

Desde junta bolas, camillero, community manager y fotógrafo del club, lo cuál habla que representa el plantel para este nicoyano de sepa.

Pero ese cariño incondicional por Guanacasteca siempre ha estado ligado con preguntas de amigos, conocidos y familiares, que le dicen porque no sigue un club grande.

Jean Carlo Quirós conversó con AMPrensa.com y contó porque no le va a uno de los clubes de la máxima categoría, ya que su amor por ADG es enorme.

«Es curioso porque muchas personas me preguntan porque no soy liguista, saprissista, herediano o cartago, pero yo no me veo apoyando a un equipo que no es del lugar de donde yo soy, pero cuando juegan a nivel internacional les deseo el mayor de los éxitos.

A veces me preguntan por cosas de primera y la verdad no sabía, porque no me percataba de eso. Mi equipo estaba en segunda división y la verdad no era algo que le prestaba atención, siempre he tenido esa consigna que uno tiene que apoyar más lo de la tierra de uno, la identidad es muy importante para mí y yo no veo apoyando un equipo que no sea distinto al mío.

Durante estos 17 años en segunda el amor por el equipo siempre me ha mantenido al pie del cañón, es un amor incondicional. Puede irse el equipo a Linafa que yo igual lo voy apoyar. No me veo apoyando otro equipo que no sea ADG, eso me mantuvo y el hecho de ver que en mi casa todos son seguidores al club, como mi familia hay mucha gente en la provincia que le va al equipo, que tal vez no es grande en títulos pero si como institución«, afirmó Quirós.

Durante sus años siguiendo al club ha vivido momentos mágicos como el ascenso en la temporada 2001/2002 y el más reciente en la temporada 2020/21, que verá a su club de vuelta en primera división.

Este regreso a primera parece irreal para Quirós, debido que vio durante tanto tiempo a su equipo en segunda, que todavía no se lo cree, pero eso sí, tiene grandes expectativas de cara a la temporada venidera, que verá a su Guanacasteca donde merece estar.