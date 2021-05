«Machillo» se ve lejos de los banquillos

Redacción – El conocido entrenador nacional, Óscar «Machillo» Ramírez, confirma que rechazó una oferta del Saprissa y señala que no volverá a dirigir para no sufrir más.

Recientemente, Ramírez recibió una buena oferta del Monstruo, pero su último episodio con La Sele lo dejó marcado por lo que ya no ve el fútbol de la misma manera.

«Machillo» estuvo de invitado en el programa «Se viene cambio», que es presentado por la periodista Fabiola Herra y por ex-portero nacional, Álvaro Mesén.

Fue en dicho programa donde el timonel reveló que ya no tiene planes de volver a los banquillos, con el fin de no sufrir más situaciones incómodas a sus 56 años de edad.

Por ello, en los últimos meses declinó ofertas del Saprissa y otros equipos más. Su vida actualmente ha dado un giro lejos del deporte, ya que se ha enfocado sus negocios.

Actualmente, el estratega vive en Hojancha, Guanacaste, donde tiene una finca la cuál se dedica a la producción de cítricos para la venta en supermercados del país.

Inclusive, afirma que cuando ve en los diarios que ya van despedir un técnico, le da pena y asegura que esa situación es dura, debido que a él le tocó vivirlo.

Óscar Ramírez dejó claro que no volverá más a comandar algún equipo y señala que se está reintegrando a su vida lejos del fútbol.

«Si he tenido ofertas, pero yo creo que ya no vuelvo. Es que ya no quiero sufrir, ya he descubierto lo que es la finca, tener la parte comercial, otra actividad, levantarme a la hora que me de la gana, yo creo que me estoy reintegrando. Me da pena cuando que están por echar a un entrenador y siempre digo que eso es duro.

Entonces siento como que ya no puedo volver, por ejemplo ir a encerrarme a un cuarto toda una tarde a ver partidos y en la noche ya planificar el entrenamiento e ir hacer todo eso, ya no. No veo fútbol, en estos momentos veo un partido y a los 10 minutos ya estoy con mi tata, que me pregunta porque me voy, entonces le digo que lo veo de otra manera. También le dije no al Saprissa y varios equipos más«, afirmó Ramírez al programa Se viene Cambio.

Ramírez es el entrenador más ganador en la historia de Alajuelense con cinco títulos, además llevó a La Sele a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Este programa presenta por Herra y Mesén es transmitido por la página «Pasión por el fútbol» y Ramíres fue el primer invitado de lujo que tuvieron este pasado 6 de mayo.