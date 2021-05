Redacción- La conocida periodista de Repretel Laura Brenes compartió con sus seguidores que tiene un padre orgulloso y fiel seguidor de su trabajo,

La comunicadora compartió en sus redes sociales una imagen donde su padre está frente al televisor tomando una fotografía mientras ella trabaja.

LEA TAMBIEN: Presentadora Adamari López confirma que se separa de Toni Costa

«Me muero. No hay día en que mi papá no me tome una foto», dijo Brenes.

Es importante mencionar que la publicación tiene miles de «me gusta», compartidas y cientos de comentarios.

La reportera es pareja de Pedro Retana, de deportes de Diario Extra, con quien tenía cinco años de relación, tres de ellos viviendo juntos y hace unos meses se casaron.